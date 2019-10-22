CASMINE珍珠金線細工的創始人 柏倉主和

CASMINE品牌的柏倉主和社長。 分享 facebook

【撰文／蔡蟳．圖片提供／日本YAC CO.,LTD.】

1988年柏倉主和社長開創了CASMINE品牌，雖屬日本珠寶業界的新臉孔，不過30年來堅持以各種的珠子，加上金屬鍊、線的連貫方式，創作出內剛外柔的作品，給人嫻靜、和諧又獨一無二的視覺及配戴感受。至今，瀟灑不羈的CASMINE珠寶，依然被視為近代首飾業界的一大奇葩。

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各種的珠子，加上金屬鍊、線的連貫方式，創作出內剛外柔的作品，給人嫻靜、和諧又獨一無二的視覺及配戴感受。 分享 facebook

此鑲嵌工法，表面上輕柔無比，骨子裡卻是堅硬無比。 分享 facebook

此樣的首飾之所以給取名為「CASMINE」是源自花朵「滿天星」的日語Kasumikusa而來。花色高雅的滿天星，常被用於花藝的配襯上。滿天星意涵為「嬰兒的呼吸」，猶如嬰兒呼吸般輕柔純淨之感，相當契合獨創的珠寶首飾之氣質。這個故事則成了CASMINE日後的企業核心。

在舊的素材中尋找新的創意

柏倉社長早先任職於東京的某珍珠公司，有此機緣，遂萌發如何將珍珠的價值做最大之發揮，源源不斷的靈感找到了再普通不過的米粒珠與細金線相互搭配，進而開發出嶄新的作品來。

要進行如此的串接和生產，說起來簡單，做起來卻不簡單！ 分享 facebook

剛開始他都是選用業界一般通稱的小米粒珠(Seed)、客旭珠(Keshi)、罌粟珠(Poppy)、粉粒珠(Dust)、細厘珠(Sairindama)、寶貝珠(Baby pearl)等之類稱呼的無核小珍珠(注一)為主，隨著業務擴大以及作品多變，後來也採用有核的阿古屋珍珠，以及嘗試經過琢磨帶有刻面的「華珍珠」來做全新的搭配。另外，像是珊瑚、琥珀、瑪瑙、土耳其石……甚至價值不菲的翡翠，也都拿它來磨成珠子，讓作品越來越多元豐富。

使用土耳其石作全新的搭配，更添增豐富色彩。 分享 facebook

無核小珍珠通常都是送往印度加工，那裡鑽孔成本便宜，加工的質量也好，但是CASMINE為了維持品質穩定，採取自家鑽孔從無到有一手包辦。

柏倉社長以18K的黃、白與玫瑰金3種為線材，穿過珠孔過後，運用功能不同的各種鉗子牽拉、扭轉、彎曲、連接項鍊再裁斷線材，按著圖稿纏繞出設計原樣，好像古代武士穿著的「鎖子甲」那般強固，又似柔和高貴的絲綢那般輕盈。每一粒珠子的形狀和大小、鑽孔的精度、鍊條的間距、線材的旋鈕等都以0.1mm為檢查精度的標準。

如同古代武士穿著的「鎖子甲」強固，但卻又輕柔的不可思議。 分享 facebook

創意創新 珍珠不再老氣

上世紀中後期，珍珠項鍊亦開發出各式花樣的新型款式來，像是：等距配置珍珠再組鍊成的車站項鍊(Station Necklace)、項鍊與手鍊為同款式設計，銜接後可成項鍊可轉換項鍊(Convertible Necklace)、什錦項鍊(Cocktail Necklace)珍珠與珍珠間飾以貴金屬及各寶石紮串而成、將小粒珍珠用細絲線編成花樣具有可愛兼華貴之氛圍花邊項鍊(Lace necklace)、多色項鍊(Multi Colour Necklace)多種顏色的珍珠搭配成串、珍珠大小呈現漸次感覺的層次項鍊(Gradation Necklace)。

CASMINE揉合上述所說的基本招式，將一目了然的方式寫成為了：Multi Colour+Gradation=Variety(多樣性)，突出一格，自成派別。此鑲嵌工法，表面上如絲綢輕柔無比，骨子裡像武士錚錚鐵骨，每一件的作品製作天數少則數星期多則1、2個月，衍生出的品項有耳環、墜飾、項鍊、戒指、包包……價格從容易入手的幾萬日幣到高價華貴的5、600萬日幣。對於喜愛高檔珠寶首飾的珠寶客，相當具有吸引力。尤其歐美客人，當看過這樣的珠寶作品後，聽說經常是瘋狂驚叫著指定此非買不可呢！

如此創意創新的設計方法，讓珍珠花樣多款，不再老氣，也更顯配戴後的層次感。 分享 facebook

CASMINE異業結盟 一同玩時尚

社內8位工作同仁在柏倉社長的統領下分工合作，而社長不僅在設計、製作獨擅勝場，在創意開發上也自有一套個人的獨門絕技。回顧過去一年來的銷售及參展，他相當懂得與年節祭典等活動做搭配，在異業中做結合；舉凡日本生鐵器皿(若似目前最夯的南部鐵器)的海外推廣、新加坡的花道表演、中國的旗袍服裝秀、歐美古董珠寶手錶展……善用不同的元素配合人家之律動，將時尚變得有趣，成為顧客的最愛，讓人不知不覺與珠寶首飾邂逅，成為幸福的一個新起跑點。

隨著資訊的發達，對於大家來說太陽底下已經沒有新鮮事了，但其實許多事物當您沉澱、內化了解之後，在經過一點一滴地轉化，還是可以提供新的想法和做法。回想柏倉社長在選眾、養眾、得眾到現在的獨眾，也是從創意到創造生意的最佳例子，只要您懂得掌握機會，懂得改變，生意就在您的面前。

※注釋：無核小珍珠

按國際貴金屬寶飾品聯盟(CIBJO)規定，小米粒珠、罌粟珠、粉粒珠等指的是天然珍珠，而客旭(芥子)珠則指養殖珍珠。

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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年9月號】