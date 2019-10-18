ANNA HU名列法國高訂公會資格

【整理／吳靜華‧資料提供／ANNA HU HAUTE JOAILLERIE】

ANNA HU今年再度於巴黎高訂時裝週發全新音樂系列作品，並正式取得巴黎高訂公會會員資格。 分享 facebook

珠寶藝術家ANNA HU今年再度於巴黎高訂時裝週發全新音樂系列作品，並正式取得巴黎高訂公會會員資格，她也是首位受邀的華裔女性珠寶藝術家。要成為高訂公會的會員難度很高，除了必須取得嚴格的認證之外，還需獲得現有成員，即巴黎芳登廣場中各家頂級珠寶品牌的一致認可，才能享有巴黎高級訂製週官方公告展演行程之殊榮。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

結合音樂與建築意象 創作全新系列

Anna總是將靈動的音樂性融入她的珠寶創作中，這次發表的作品也不例外。像是「聖巴西爾手鍊」，靈感即來自浪漫時代的俄羅斯鋼琴及指揮家拉赫曼尼諾夫的大提琴奏鳴曲，揉合了其樂譜創作手稿及聖巴西爾大教堂的視覺意象。

《聖巴西爾音樂手鍊》，手環使用了白金、玫瑰金、烏金及彩寶來表達聖巴西爾教堂鳥瞰時的繽紛絢麗。 分享 facebook

拉赫曼尼諾夫的作品充滿了強烈的張力、如歌唱般婉轉的旋律和繽紛的管絃樂重奏，這些元素都啟發了Anna使用燦爛彩寶裝飾和多層次金屬鑲工。

《印象春蘭藍寶戒指》，8.15克拉藍寶為主石，搭配帕拉伊巴碧璽、藍寶、白鑽鑲嵌而成。 分享 facebook

《玫瑰蝴蝶祖母綠戒指》，以43.83克拉祖母綠為主石，搭配月光石、彩色剛玉、白鑽鑲嵌而成。 分享 facebook

法國高訂公會成立於 1868 年，成員涵蓋全球頂尖奢侈品牌，自十九世紀以來即掌管全世界時尚圈最頂尖的高級訂製產業，旨在保留傳統法式工藝以及創新精神，每年高訂公會舉辦的巴黎高級訂製週更吸引世界各地重量級藏家共襄盛舉，其入會資格極其嚴苛。

分享 facebook

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年9月號】