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金工教室 追尋你心中的伊甸園

2019-10-14 10:31珠寶世界

【採訪／吳靜華】

伊甸園，又可解釋為樂園，每個創作人心中都有一座樂園，可能是兒時的愉快回憶，或是一段值得回味的經典故事……《珠寶世界》誠摯地邀請3家特色金工品牌參加這次「追尋你心中的伊甸園」報導，讓讀者從這些作品出發，透過我們的報導認識他們、了解他們的特色與創作，還有品牌創業的小故事。

以覺學

從故事出發 為你量身打造創作體驗

隱身在台北遼寧街，以覺學是充滿綠意的溫馨空間，品牌的名稱看似哲學，但其實蘊含著創辦人連紫尹對工藝的初衷：以「直覺」來體驗每一個細節。同時她也認希望每個人都能重視工藝的價值，因此她不做商業化的教學，而是教授正宗傳統的金工技法，使用的材質也不像坊間以銀為主，還另外提供紅銅、黃銅、鉑金等素材，課程學習最少需要3小時以上。在這裡也沒有專門為初學者打造的器材與設備，連紫尹堅持讓學員使用跟店內老師工作時一樣的專業器材。

他們也讓學習者在這裡保有高彈性度的空間，連紫尹分享，之前曾經有學生拿著智齒來想要設計成飾品留念；也有不少男孩，帶著愛情中的重要信物過來，希望親手做一件飾品用作求婚。這些特殊需求，以覺學都可以提供創意飾品的客製化流程設計與教學，為他們的愛情留下美好的故事。

以覺學在創業之初，幸運的接受過政府單位的輔導與支持，進駐了華山、松菸，後來又成功到國外參加設計展，打開了品牌知名度，現在他們的創作飾品固定外銷到法國、英國、丹麥、東京和大阪等地，飾品的銷售也占了店內很大部分的營業額。

當初連紫尹創業時，單純希望可以為社會帶來更好的影響，因此她也堅持飾品不該有過多的修飾與電鍍，這樣不僅環保，也能讓消費者認同原材質，回到創作的初心。

《鬍子小姐》純銀／黃銅 系列 像是被磨圓的銳角，又像帶鋸齒的蕾絲，呼應兼具男性與...
《鬍子小姐》純銀／黃銅 系列 像是被磨圓的銳角，又像帶鋸齒的蕾絲，呼應兼具男性與女性的共同特質，即使翻山越嶺也不願放棄個性與夢想，不用在選擇溫柔的時候放棄稜角，絕不因為與生俱來的美妙與優雅而喪失任何一點強硬的能力。
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展示的空間也很有個性，就像以覺學想給人最純粹的金工體驗一樣。
展示的空間也很有個性，就像以覺學想給人最純粹的金工體驗一樣。
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Minifeast

創作屬於你的小小天堂

位在忠孝東路六段的Minifeast是一場療癒的迷你盛宴，這裡的作品多帶點童趣與溫暖手感，創辦人張譯蓁畢業於輔大應美系，22歲勇敢的她就決定創立自我品牌，從文創市集的擺攤開始她就陸續進行接初階金工教學，一直到現在開設專有店面，銷售的創作品以銀飾居多，價格大多在台幣3,000至6,000不等；教學方面，更有別於一般課程的固定樣式，可依據個人喜好使用不同技法，創作自由度高，適合想設計具個人風格銀飾的手作控們。

在Minifeast另一項特別的課程是「設計師培訓班」，主要提供有意願創立品牌的設計師相關課程與服務，因為她深知創業之路艱辛，她便以自身經歷開設專班，除了提供24小時的基礎金工、軟蠟課程之外，也組織創業社團，提供相關教學與諮詢，目前團內有700多人，她也輔導約10個品牌成立。

張譯蓁是十分靈活的工作室營者，她喜歡做不一樣的嘗試，所以她也突發奇想，在招生淡季讓學生可以「專長換課」，目前成功配合的有繪畫、日文翻譯、行銷文案，也讓她的人脈拓展得更深更遠。

雖然創業初期曾遇到與合夥人的小糾紛，讓她瞬間長大不少，但她對創作與品牌依舊是充滿期望與夢想，未來她想將課程轉型至精緻化的小班教學，讓每一次的創作都可以成為她與客戶的小小天堂，為彼此生命中的歡樂留下最美的記憶。

大片的落地窗，讓人在這邊能感受到都市以外的悠閒輕鬆感。
大片的落地窗，讓人在這邊能感受到都市以外的悠閒輕鬆感。
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森林小動物系列。小動物們是Minifeast的貴賓，我很喜歡做小動物的主題，讓生...
森林小動物系列。小動物們是Minifeast的貴賓，我很喜歡做小動物的主題，讓生活充滿童話感。
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SAMBER

帶來愛與溫暖的手作工作室

SAMBER是由Sam和Amber夫婦共同創立的，他們因為擺攤而相識於師大，後來在仁愛路的巷弄內開設了他們的店面。Amber現在負責店內90%的飾品創作，但其實她從來沒有任何金工的基礎，只憑著對飾品的喜愛就投入創作。一開始她和Sam先到泰國批些銀飾回來，做些簡單的修改與搭配，但購買越來越不能滿足他們的需求，他們才開始創作，現在每一件作品上都有Amber的指紋，客戶不但不會介意，反而認為這就是手工的痕跡而覺得很安心。

Amber的作品，每一件識別度都很高，而且一直都不符合常規，也沒有框架，

她使用手磨寶石與銀，以大膽的手感呈現出溫潤、和諧及市面上少見的原創作品；Sam早期是知名廣告人，心思極為細膩，對於產品的細節有著非常嚴格的要求，在2人的互補之下，SAMBER慢慢成長，成為能帶給人溫暖與熱情的創意店家。

他們坦言，早期進口銀飾來銷售其實更輕鬆，但是Sam和Amber一心追求的是創作以及與客戶交心的過程，他們也從來不會為了賺錢而卑躬屈膝。對他們夫妻來說，創業雖然辛苦，但心態最重要，只要你一心一意的朝目標前進，踏實、誠懇，你就能慢慢越來越好，就像SAMBER一樣，雖然店面不大，但卻總帶給大家溫暖與愛。

Sam和Amber總是帶著這樣陽光的笑容迎接每一位顧客。
Sam和Amber總是帶著這樣陽光的笑容迎接每一位顧客。
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SAMBER的作品充滿了手感的溫度，久看不膩。
SAMBER的作品充滿了手感的溫度，久看不膩。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年9月號】

珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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