重情重義─黃滈權

【採訪／邱惟鐘、吳靜華】

這件大型沉香，平時總是收藏在保險箱內不輕易展示。 分享 facebook

提到黃滈權這位業界的收藏家，沒有人不豎起大拇指稱讚，尤其是他的豪氣、正義，還有他眼光獨到的收藏品味。他創立的汎佳公司，專門串製高品質的念珠外銷日本，黃滈權事業經營有成，也熱衷於藝術品收藏，且看他與我們分享收藏的心情點滴。

《漢宮秋月》這件是黃滈權最喜歡的收藏品之一，是中國玉雕大師施秉謀的作品，他將漢朝一代佳人王昭君，不願賄賂畫工毛延壽的故事，以玉雕方式呈現。不僅在玉雕本身，施大師更特地設計了木座、圍籬，整體布局完整且一目了然，因此讓黃滈權視其為珍藏。 分享 facebook

《一匹駿馬》衝向銀河奔向月球，無論是色澤搭配或是動態感的呈現都十分協調，題材活潑新穎，突破傳統玉雕界線，是施秉謀大師的玉雕創作。 分享 facebook

外銷日本念珠30餘年 品質一流

1974年黃滈權在錦州街創立的汎佳公司，至今最成功的是外銷日本的高品質念珠，多年來一直廣受好評。黃先生說參拜在日本是相當慎重的大事，加上日本人對品質的要求甚高，且不同宗派對念珠的要求也不同。黃滈權介紹，「念珠的傳統已經有一千年了，現在年輕人的想法不同，也發展出流行性的念珠，像是像東京，就比較不講究材質跟規格，流行的款式較熱門，而京都和東京有很大的差異。這樣的念珠製作起來工序比較麻煩，廠商大都放棄了，但我們是完善了流程，所以繼續做下去，目前合作都很穩定。我們也開發出不同材質以因應客戶的需求。」這些一小顆一小顆的珠子，雖然貌似不起眼，但黃滈權從公司成立之初就嚴格要求品質，無論再小都不能馬虎，這樣的堅持也讓他訓練出對美的敏感度。

汎佳公司現在都由第二代黃復把關念珠品質。 分享 facebook

品質至上 創意先行

經營半寶石市場多年，黃滈權見證市場起起落落，他認為珠寶業最容易受景氣影響，「珠寶業是慢升先跌，景氣要升到最高點才會輪到我們，但景氣一差我們卻馬上就感受到了！」要突破現在的景氣，黃滈權認為首先最重要的是堅持，無論如何必須堅持品質至上，其次是創新，唯有擺脫陳舊的經營模式、擺脫珠寶只能妝點美麗、保值的形象，將珠寶生活化，進一步提升收藏者的水平與眼光，才能將路走得又長又遠。

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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年9月號】