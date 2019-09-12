結合音樂與建築意象 名列法國高訂公會資格的首位華裔女性珠寶藝術家

【整理／吳靜華‧資料提供／ANNA HU HAUTE JOAILLERIE】

ANNA HU今年再度於巴黎高訂時裝週發全新音樂系列作品，並正式取得巴黎高訂公會會員資格。 分享 facebook

珠寶藝術家ANNA HU今年再度於巴黎高訂時裝週發全新音樂系列作品，並正式取得巴黎高訂公會會員資格，她也是首位受邀的華裔女性珠寶藝術家。要成為高訂公會的會員難度很高，除了必須取得嚴格的認證之外，還需獲得現有成員，即巴黎芳登廣場中各家頂級珠寶品牌的一致認可，才能享有巴黎高級訂製週官方公告展演行程之殊榮。

結合音樂與建築意象 創作全新系列

Anna總是將靈動的音樂性融入她的珠寶創作中，這次發表的作品也不例外。像是「聖巴西爾手鍊」，靈感即來自浪漫時代的俄羅斯鋼琴及指揮家拉赫曼尼諾夫的大提琴奏鳴曲，揉合了其樂譜創作手稿及聖巴西爾大教堂的視覺意象。

聖巴西爾音樂手鍊。 分享 facebook

拉赫曼尼諾夫的作品充滿了強烈的張力、如歌唱般婉轉的旋律和繽紛的管絃樂重奏，這些元素都啟發了Anna使用燦爛彩寶裝飾和多層次金屬鑲工。手環使用了白金、玫瑰金、烏金及各色彩寶來表達鮮豔明快的節奏，也同時象徵了聖巴西爾教堂鳥瞰時的繽紛絢麗。

印象春蘭藍寶戒指，青色花瓣透露一股清澈，彷若靜謐森林裡一抹清香正撲面而來。 分享 facebook

玫瑰蝴蝶祖母綠戒指，蝴蝶在春日的玫瑰花園中嬉戲，歌詠著風和日麗的寧靜午後。 分享 facebook

法國高訂公會成立於 1868 年，成員涵蓋全球頂尖奢侈品牌，自十九世紀以來即掌管全世界時尚圈最頂尖的高級訂製產業，旨在保留傳統法式工藝以及創新精神，每年高訂公會舉辦的巴黎高級訂製週更吸引世界各地重量級藏家共襄盛舉，其入會資格極其嚴苛。

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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年9月號】