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綠色奇蹟 台灣玉

2019-09-09 11:45珠寶世界

【整理／編輯部】

台灣碧玉又稱為豐田玉，產於花蓮縣豐田村附近山區而得名，此處也是台灣唯一產角閃玉的地區。1960年代，在豐田礦區河床內發現台灣軟玉，經探勘後正式生產，豐田礦山逐漸以軟玉為主要產品，並加工行銷世界各國，台灣在1960~1970年間，是世界碧玉出口最大國。台灣所產的碧玉品質精良，曾創下1,461公噸的年產量，並製作出各種玉器飾品。如今受限於環評，它幾乎停止開採了，目前在市場上有許多碧玉都進口自國外，但因為同屬碧玉，且在台灣加工設計，市場上統稱「台灣玉」，同樣為台灣賺取了可觀的外匯，台灣玉仍是外國人來台最喜歡購買的紀念品之一，曾被譽為「台灣綠色奇蹟。」

台灣玉之美

台灣玉的色澤，恰似春夏新葉，嫩綠通透，讓人感受到繁盛的生命力；台灣玉的韌性高、質地溫潤而勻稱，在琢磨拋光後具有油脂與光澤，是藝術創作的最佳素材。

玉器除了是收藏家鍾情的收藏品之外，在日常生活中也常見於各類擺飾。玉之美，傳承於文化中，落實在生活裡，台灣玉乘載著台灣經濟發展的重要歷史，自然也發展出無數精美的雕刻與設計。這次台北秋季珠寶玉石精品展，主辦單位邀請了多位台灣玉雕大師，將他們的得意’作品展示出來，與大家共賞。另外，特別向收藏台灣早期台灣玉雕人物豐富的綺麗公司商界18尊「玉貴人」又稱「18金釵」現場展出，這也是台北珠寶展史上首次有大型台灣玉貴人群像現身。

《幻化》作者：陳培澤

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雲中的百合花正在盛開，花瓣中冉冉升起一位仙子，仙子的背部長出蝴蝶般的翅翼，如幻如夢，如詩如歌，冥思中，玉的仙子，在美夢中幻化、飛翔、神遊！

《手工小麻糬》作者：謝忠仁

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山藥麻糬：台灣秀姑玉。椰子麻糬：台灣雪花玉。芋頭麻糬：台灣秀姑玉、竹葉。擂茶：台灣豐田玉。

謝忠仁以本土玉石賦有的特色、紋路、色澤，雕刻成地方特色小吃、點心……等。是充滿台灣風味的玉石創作。

《悠游自在》，方德龍設計。
《悠游自在》，方德龍設計。
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《苦瓜奩盒》，林文苑設計。設計上善用巧思將苦瓜設計成掀蓋式，可盛裝婦女雙妝用品。
《苦瓜奩盒》，林文苑設計。設計上善用巧思將苦瓜設計成掀蓋式，可盛裝婦女雙妝用品。
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《自靜自得》，高敬維設計。
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《金科玉律》，林淑雅設計，獲得中國2014金鑲玉設計大賽金獎。
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《歇腳》，黃福壽，如此薄如蟬翼的精緻作品，只有技藝精湛的藝術家才能將自我內在和玉...
《歇腳》，黃福壽，如此薄如蟬翼的精緻作品，只有技藝精湛的藝術家才能將自我內在和玉料本身的意境結合。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年9月號】

珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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