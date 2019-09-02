2020鼠年生肖首飾設計大賽 成果揭曉(上)
【現場報導／邱惟鐘】
老鼠也能當你身上寵物
生肖，是中華傳統文化特色之一，是民俗文化的精粹，每個人只要生下來，不論身分高低、貴賤、都有屬於自己一輩子的生肖，從這裡可以拉近家人、朋友之間的和諧情感，寄託著人們對美好生活的嚮往！明年是庚子年，也就是12生肖中的「鼠年」，「庚」是金，「子」是鼠，所以也稱金鼠年。
由深圳Frank Wu Design舉辦的生肖設計大賽，已經進入第10屆，2020的鼠年設計總共收到1,563件的參賽作品，活動靈魂人物吳峰華先生說，透過舉辦【生肖設計】設計師原創作品徵集活動，可以解讀更多中國生肖文化當代美感，主辦單位也希望通過展覽、出版、傳媒等多種形式，向世界傳播生肖藝術與文化。
經過12位來自各地專家組成的評委會，在一天的熱烈評選與討論之後，2020鼠年生肖設計大賽的30件入選作品終於出爐。印象中，這與當年De Beers舉辦的鑽飾設計大賽有幾個共通點：1.只入選20至30件入圍作品、2.沒有設置獎金、3.會向國際媒體發布得獎作品、4.入選作品進行巡迴世界各地展出、5.主辦單位會購藏其中幾件作品。
本次設計大賽的指導單位，深圳設計之都推廣辦公室主任韓望喜博士，非常肯定Frank Wu Design舉辦的生肖設計大賽，在評審結果揭曉的致詞上公開表示，將以國家名義爭取鼠年設計入選作品至聯合國教科文組織展出，韓博士還說，Frank Wu Design以一家企業的力量，為推廣中華傳統文創作出了最佳的示範。
本次大賽的指導單位：深圳市設計之都推廣辦公室、羅湖區工業和資訊化局；聯合主辦單位：中寶協雲平台、中原珠寶創新研究院，都給予了大賽大力支持。
大賽十強作品出爐 作品分享
五穀豐登
設計者／賴國棟
靈舞
設計者／吳翠
心有所屬
設計者／吳衍潔
e 鼠
設計者／許二建
豐
設計者／仇思程
生生不息
設計者／郭懿
獻寶
設計者／李青
飛天鼠
設計者／陳焱琳
數一
設計者／李珊珊
煙波耗渺
設計者／單金
【完整內容請見《珠寶世界》No.91】
珠寶世界
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