2020鼠年生肖首飾設計大賽 成果揭曉(上)

【現場報導／邱惟鐘】

老鼠也能當你身上寵物

生肖，是中華傳統文化特色之一，是民俗文化的精粹，每個人只要生下來，不論身分高低、貴賤、都有屬於自己一輩子的生肖，從這裡可以拉近家人、朋友之間的和諧情感，寄託著人們對美好生活的嚮往！明年是庚子年，也就是12生肖中的「鼠年」，「庚」是金，「子」是鼠，所以也稱金鼠年。

由深圳Frank Wu Design舉辦的生肖設計大賽，已經進入第10屆，2020的鼠年設計總共收到1,563件的參賽作品，活動靈魂人物吳峰華先生說，透過舉辦【生肖設計】設計師原創作品徵集活動，可以解讀更多中國生肖文化當代美感，主辦單位也希望通過展覽、出版、傳媒等多種形式，向世界傳播生肖藝術與文化。

經過12位來自各地專家組成的評委會，在一天的熱烈評選與討論之後，2020鼠年生肖設計大賽的30件入選作品終於出爐。印象中，這與當年De Beers舉辦的鑽飾設計大賽有幾個共通點：1.只入選20至30件入圍作品、2.沒有設置獎金、3.會向國際媒體發布得獎作品、4.入選作品進行巡迴世界各地展出、5.主辦單位會購藏其中幾件作品。

本次設計大賽的指導單位，深圳設計之都推廣辦公室主任韓望喜博士，非常肯定Frank Wu Design舉辦的生肖設計大賽，在評審結果揭曉的致詞上公開表示，將以國家名義爭取鼠年設計入選作品至聯合國教科文組織展出，韓博士還說，Frank Wu Design以一家企業的力量，為推廣中華傳統文創作出了最佳的示範。

本次大賽的指導單位：深圳市設計之都推廣辦公室、羅湖區工業和資訊化局；聯合主辦單位：中寶協雲平台、中原珠寶創新研究院，都給予了大賽大力支持。

大賽十強作品出爐 作品分享

五穀豐登

設計者／賴國棟

創意來源／老鼠喜歡屯糧，在傳統文化認知裡有「豐衣足食」、「衣食無憂」的意思。作品以五粒大小、方向不一的榖粒組成生動活潑的老鼠形象，寓意「五穀豐登」。 分享 facebook

靈舞

設計者／吳翠

創意來源／老鼠是極具靈性、生命力的動物，將祂與中國傳統的冰上運動「冰嬉」結合，將鼠的臉變形扭曲向上，尾巴隨著旋轉滑冰的動作，形成支撐，且變成滑冰的冰刀，老鼠身體的曲線與冰刀的鋒芒形成強烈對比，具有剛柔並濟的動感。 分享 facebook

心有所屬

設計者／吳衍潔

創意來源／以現代建築結構為設計基礎，運用不同幾何三角形表達出鼠的型態，具有靈動的穿梭姿態，利用包豪斯的光影視覺理念，通過不同三角形的疊加，除了表達出鼠的型態，還錯落組成一幅心電圖，猶如金鼠穿過心靈，象徵人們對美好心境的期許，表達了鼠年朝氣蓬勃的藝術感。 分享 facebook

e 鼠

設計者／許二建

創意來源／老鼠喜歡屯糧，在傳統文化認知裡有「豐衣足食」、「衣食無憂」的意思。作品以五粒大小、方向不一的榖粒組成生動活潑的老鼠形象，寓意「五穀豐登」。 分享 facebook

豐

設計者／仇思程

創意來源／用幾何語言概括老鼠的形態，整個胸針由米組合而成，米象徵著富足有餘、財源滾滾，鑽石的點綴正如老鼠的眼睛，生動形象的表現了老鼠的機智聰敏，同時也寓意著鼠年大發。 分享 facebook

生生不息

設計者／郭懿

創意來源／鼠在中國文化中象徵一種生命力，流傳有鼠咬天開等創世神話。事實上鼠也對自然界有著很強的感知力。這件作品選用三只抽象鼠的造型，構成一個迴圈，與傳統文化三生萬物寓意相合，三生萬物，生生不息。鼠的造型類似於綢緞的扭曲狀，極富活力與動感。 分享 facebook

獻寶

設計者／李青

創意來源／鼠在中國文化中象徵一種生命力，流傳有鼠咬天開等創世神話。事實上鼠也對自然界有著很強的感知力。這件作品選用三只抽象鼠的造型，構成一個迴圈，與傳統文化三生萬物寓意相合，三生萬物，生生不息。鼠的造型類似於綢緞的扭曲狀，極富活力與動感。 分享 facebook

飛天鼠

設計者／陳焱琳

創意來源／作品以竄天猴的形象為靈感而創作。竄天猴的形象結構和鼠很像，頭部結構用更像鼠的形象來表達，棍部結構以胸針的針結構來代替，引線部分換置為鼠尾。這人想起不飛則已，一飛沖天；不鳴則已，一鳴驚人。鼠生命力強，很有靈性，以竄天猴的形象來設計，希望在生命力與靈性之上再賦予鼠這種蓬勃向上，一飛沖天的意義。 分享 facebook

數一

設計者／李珊珊

創意來源／靈感來自於書法字體長橫「一」。一，在字面上有著數一數二、第一優勝的美好寓意。在書法中，一個字大凡出現長橫「一」時，它便是主筆；在人類文化中，「一」還被賦予了萬物之始的哲學性意義。作品流暢轉折的造型設計，將鼠的元素融入書法筆劃中，從而體現中國傳統文化宏約深美的內涵。 分享 facebook

煙波耗渺

設計者／單金

創意來源／靈感來自子鼠的五行屬相—水，作品以簡約交錯的水上波濤勾勒出鼠的剪影，創造出錯落有致的層次空間，詮釋老鼠靈動活潑的特點。 分享 facebook

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【完整內容請見《珠寶世界》No.91】