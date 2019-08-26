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一探英倫博物館的中國明清玉文化

2019-08-26 10:03珠寶世界

【文．圖／鄭俊民】

在氣候宜人的5月是造訪英國的最佳時機，睽違了20年後再次來到倫敦，除了旅遊賞景外，最主要還是探尋個人最愛的明清玉器，除了幾個重要的博物館外，這次也安排了拜訪私人藏家與逛逛古董店行程，此篇先與讀友們介紹重要的博物館藏玉。

大英博物館

此行參觀大英博物館是由著名的Carol Michaelson女士親自接待，她領我們從中國文物區一路邊走邊看，介紹錯落在金銅瓷雜繪畫中的玉器，其中也有重量級的帝王印璽，接下來便是此行的重點「中國玉器館」。大英博物館是英國著名博物館中，唯一有專屬於中國玉器的展館，自然要好好欣賞。此展館的藏玉由新石器時代起一直到現代玉作，以年代做系統性的區分介紹，能讓一般民眾很快的對中國歷代玉器有初步的認識，對推廣中國玉文化有很大的貢獻。在參觀的過程中Carol館長親切的為我們導覽，她能用簡單的中文溝通，我請教了她一些問題，也彼此交換意見與心得。最後彼此在明清玉器展示櫃前合影，結束了此次愉快的參觀行程。

大英博物館是收藏規模最鉅也最全面的博物館之一。
大英博物館是收藏規模最鉅也最全面的博物館之一。
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著名的Carol Michaelson女士親自接待導覽，我贈與自家玉映豐年圖錄。
著名的Carol Michaelson女士親自接待導覽，我贈與自家玉映豐年圖錄。
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維多利亞與亞伯特博物館

第二站來到維多利亞與亞伯特博物館，此館為全球最重要的藝術設計史博物館，除了不可不看的中世紀與文藝復興雕刻外，其中國館內的文物收藏亦頗有看頭。

除了玉迷熟悉的漢代青玉馬頭，中國館內陳列了一件剔紅多寶櫃，正中擺放的白玉英雄雙聯瓶，與錯落在其它文物間的白玉浮雕山水人物筆筒、白玉雙魚洗、歲歲平安瓶、造型雅緻的玉雕人物與各式的動物小玩件都是不可多得的玉雕擺件精品。在亞印館中，還有許多痕都斯坦玉器的精品，其中包含玉界公認最精美的一件白玉羊首洗、瓜稜洗等，看到如此精美的異域玉器，就會明白當年乾隆帝為何直呼為鬼斧神工。

白玉雙魚洗。
白玉雙魚洗。
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玉界公認最精美的白玉羊首洗。
玉界公認最精美的白玉羊首洗。
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劍橋大學的費芝威廉博物館

第三站來到距倫敦有兩個多小時車程的費芝威廉博物館，它隸屬於知名的劍橋大學，雖然比起前面的兩個博物館名氣或許沒這麼響亮，但卻有著重量級的中國玉器收藏，吸引無數專家學者到訪。其現任的亞洲器物負責人林政昇博士是牛津大學中國藝術史博士，正港的台灣台南人；在他的協助接待下，我們才有機會一觀重器，能上手到紅山玉神人、慈禧玉璽和乾隆年款出廓璧等多件重要館藏玉器，在交流請益中也獲得許多寶貴的知識。

紅山玉神人。
紅山玉神人。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年7月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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