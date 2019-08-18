古董珠寶自古多情(一)

【撰文／杜雨潔】

人類自從誕生之日起，就有了對美的追求，珠寶飾品也因運而生，由於歐洲在珠寶發展有十分重要的貢獻，因此當今市場上古董珠寶多重於歐洲系統的收藏。今天，我們就一起去探尋歐洲古董珠寶藝術的發展史吧！

古董珠寶附有的歷史價值、故事性及獨一無二的特性，總是讓收藏家們無法自拔的愛上它們。 分享 facebook

了解古董珠寶第一步 看懂行家用語

Antique稱為古物、古董基本上指的是超過百年以上的物件，因其歷史意義、工藝技術和美感而受到珍視收藏，即使有人認為50年已是古董分界的標準；Vintage這個字最早是形容優質葡萄酒的年份及保存狀態，現今被引用到其他領域，只要有年代具質感，越陳越香不會被流行浪潮沖淡的皆屬之；Vintage這個術語通常指20世紀60至80年代的項目；而也常看到Retro一詞意指50至60年代的東西(曾經流行過重新再流行之意)，會用復古、懷舊的詞語表示，而仿舊的新品也用復古來形容了。總之百年內具有風格經典的老東西都可稱為Vintage，或有人簡稱為「老件」；儘管市場上年代的定義之多，或界線總有個概括性，被視為古董也好所謂的二手品也好(也有的用「中古」或「回流」)，只要在收藏市場中出現，才能讓大家有機會尋寶。

珍珠與鑽手鍊、項鍊套組。成交價3.25萬瑞士法郎。 分享 facebook

20世紀天然海水藍寶耳環與項鍊組。成交價3.5萬瑞士法郎。 分享 facebook

充滿故事的珠寶 引人入勝

2018年11月蘇富比Sotheby’s日內瓦的一場專拍，呈現波旁‧帕爾瑪王朝一系列珠寶，該家族是法國「太陽王」路易十四及神聖羅馬帝國皇帝的後代，與歐洲近代最重要的統治家族都有血緣關係。皇室家族的珠寶何以外流呢？1791年3月法國大革命期間，人稱凡爾賽拜金女的瑪麗亞‧安東尼特皇后計劃逃離法國，對珠寶狂熱出名的她將藏品集於木箱，從法國皇宮偷運至布魯塞爾，經由親信轉交給維也納的侄子奧地利皇帝保管。這批極具代表性的皇室珠寶歷經200年的封藏後首度曝光，珠寶部主席Daniela Mascetti表示，每件珠寶都極具歷史意義以及精彩的故事，琳瑯滿目的藏品讓人一窺數百年前主人們的華麗生活。最後百件拍品全數都覓得新東家，多件拍品逾估價多倍成交。

18世紀天然珍珠墜飾，法國皇后瑪麗亞‧安東尼特收藏，以逾3,600萬美元成交，同時刷新天然珍珠世界拍賣紀錄。 分享 facebook

藍寶石及紅寶石勳章，約1820年。成交價169.5萬瑞士法郎。 分享 facebook

珠寶發展的洪流能追溯回6,000年前美索不達米亞兩河流域，古埃及、愛琴海文明、古希臘羅馬、拜占庭中世紀、文藝復興到法國大革命之前這段可分類為古代珠寶。我們當今較容易觸及到的古董珠寶，18世紀60年代第一次工業革命可說是珠寶時代劃分的一個分水嶺，也就是19世紀之後的喬治亞、維多利亞、愛德華、新藝術、裝飾風的年代分為古董珠寶。今日的收藏是明日的古董，古董珠寶尚有許多待開發的市場空間，部分古董專家從歷史意義或設計角度或寶石材質、年分、完整度、稀有度來看待古董，也有人是依憑感覺來珍藏時光，從生命記憶中的美感來掌握，當然這是另一個層次的事情了。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年7月號】