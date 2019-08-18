親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

郭台銘辦公室：郭柯王會面並未破局 再約時間安排

古董珠寶自古多情(一)

2019-08-18 11:01珠寶世界

【撰文／杜雨潔】

人類自從誕生之日起，就有了對美的追求，珠寶飾品也因運而生，由於歐洲在珠寶發展有十分重要的貢獻，因此當今市場上古董珠寶多重於歐洲系統的收藏。今天，我們就一起去探尋歐洲古董珠寶藝術的發展史吧！

古董珠寶附有的歷史價值、故事性及獨一無二的特性，總是讓收藏家們無法自拔的愛上它們...
古董珠寶附有的歷史價值、故事性及獨一無二的特性，總是讓收藏家們無法自拔的愛上它們。
分享

了解古董珠寶第一步 看懂行家用語

Antique稱為古物、古董基本上指的是超過百年以上的物件，因其歷史意義、工藝技術和美感而受到珍視收藏，即使有人認為50年已是古董分界的標準；Vintage這個字最早是形容優質葡萄酒的年份及保存狀態，現今被引用到其他領域，只要有年代具質感，越陳越香不會被流行浪潮沖淡的皆屬之；Vintage這個術語通常指20世紀60至80年代的項目；而也常看到Retro一詞意指50至60年代的東西(曾經流行過重新再流行之意)，會用復古、懷舊的詞語表示，而仿舊的新品也用復古來形容了。總之百年內具有風格經典的老東西都可稱為Vintage，或有人簡稱為「老件」；儘管市場上年代的定義之多，或界線總有個概括性，被視為古董也好所謂的二手品也好(也有的用「中古」或「回流」)，只要在收藏市場中出現，才能讓大家有機會尋寶。

珍珠與鑽手鍊、項鍊套組。成交價3.25萬瑞士法郎。
珍珠與鑽手鍊、項鍊套組。成交價3.25萬瑞士法郎。
分享

20世紀天然海水藍寶耳環與項鍊組。成交價3.5萬瑞士法郎。
20世紀天然海水藍寶耳環與項鍊組。成交價3.5萬瑞士法郎。
分享

充滿故事的珠寶 引人入勝

2018年11月蘇富比Sotheby’s日內瓦的一場專拍，呈現波旁‧帕爾瑪王朝一系列珠寶，該家族是法國「太陽王」路易十四及神聖羅馬帝國皇帝的後代，與歐洲近代最重要的統治家族都有血緣關係。皇室家族的珠寶何以外流呢？1791年3月法國大革命期間，人稱凡爾賽拜金女的瑪麗亞‧安東尼特皇后計劃逃離法國，對珠寶狂熱出名的她將藏品集於木箱，從法國皇宮偷運至布魯塞爾，經由親信轉交給維也納的侄子奧地利皇帝保管。這批極具代表性的皇室珠寶歷經200年的封藏後首度曝光，珠寶部主席Daniela Mascetti表示，每件珠寶都極具歷史意義以及精彩的故事，琳瑯滿目的藏品讓人一窺數百年前主人們的華麗生活。最後百件拍品全數都覓得新東家，多件拍品逾估價多倍成交。

18世紀天然珍珠墜飾，法國皇后瑪麗亞‧安東尼特收藏，以逾3,600萬美元成交，同...
18世紀天然珍珠墜飾，法國皇后瑪麗亞‧安東尼特收藏，以逾3,600萬美元成交，同時刷新天然珍珠世界拍賣紀錄。
分享

藍寶石及紅寶石勳章，約1820年。成交價169.5萬瑞士法郎。
藍寶石及紅寶石勳章，約1820年。成交價169.5萬瑞士法郎。
分享

珠寶發展的洪流能追溯回6,000年前美索不達米亞兩河流域，古埃及、愛琴海文明、古希臘羅馬、拜占庭中世紀、文藝復興到法國大革命之前這段可分類為古代珠寶。我們當今較容易觸及到的古董珠寶，18世紀60年代第一次工業革命可說是珠寶時代劃分的一個分水嶺，也就是19世紀之後的喬治亞、維多利亞、愛德華、新藝術、裝飾風的年代分為古董珠寶。今日的收藏是明日的古董，古董珠寶尚有許多待開發的市場空間，部分古董專家從歷史意義或設計角度或寶石材質、年分、完整度、稀有度來看待古董，也有人是依憑感覺來珍藏時光，從生命記憶中的美感來掌握，當然這是另一個層次的事情了。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年7月號】

分享

珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

相關新聞

夏日珠寶：冰肌玉骨 自清涼無汗

2019-08-18 11:01

小宮宇子 珠寶首飾的甘露手

2019-08-13 10:55

吳卿金雕木刻精品展

2019-08-01 11:57

ANNA HU 蝴蝶系列飛進摩洛哥

2019-07-26 10:42

奇珍異寶：大君與莫臥兒

2019-07-23 11:34

香港2019春拍 彩色寶石獨領風騷

2019-07-19 11:24

夏灩派對Cheers! The Summer Party

2019-07-11 12:21

國際鑑定所誰與爭鋒

2019-06-17 10:09

李老師談古玉 圓雕動物的春天來了

2019-06-06 10:39

流光溢彩的線條─烏銅走銀

2019-06-06 09:21

蘇富比、保利香港 春拍結果搶先報

2019-05-26 14:39

剛柔並存的珊瑚 創造兩岸和諧百姓福祉

2019-05-16 10:52

高端珠寶的未來

2019-05-13 11:34

一頭栽進玉石的世界 許效舜：台灣藍寶是收藏第一首選

2019-05-13 09:05

英國Getting Started展覽

2019-04-29 10:06

靈藍逸動 點翠的價值何在

2019-04-29 10:06

古玉的沁色與做色判別

2019-04-25 09:32

MOISEIKIN俄羅斯的繁華工藝

2019-04-23 09:22

設計師的點翠情緣

2019-03-27 09:59

陳世英平行宇宙個展

2019-03-20 09:55

蘇富比 2018年珠寶拍賣報告

2019-03-11 12:07

點翠 古樸工藝綻放新風采

2019-03-06 10:50

大岩典史 金工寶石結構設計名家

2019-02-27 11:20

Wallace Chan陳世英推出「世英陶瓷」 開創珠寶設計新格局

2019-02-20 11:54
看更多

熱門文章

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

2019-08-15 08:34

蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

2019-08-16 15:08

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

謝金河：看半年報選好股

2019-08-15 11:52

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

2019-08-14 13:21

老餐廳闖股市代表 Mr. Onion市值3年縮8成啟示

2019-08-16 09:13

軟硬通吃的5G概念股

2019-08-15 11:19

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

郭柯王搞聯盟 各帶一副算盤

2019-08-15 08:38

時代力量提前玩完？兩周失三立委

2019-08-15 08:36

今明二年大賺的轉單潛力股

2019-08-15 11:15

習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

2019-08-08 15:06

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

散熱有如去年的矽晶圓

2019-08-15 11:23

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 09:59

解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

2019-08-08 15:06

達爾併敦南功率半導體走向何方？

2019-08-15 11:53

老品牌回春術！這間公司跨界把鱷魚牌蚊香變無印風格 買氣狂飆襲市場

2019-08-14 13:20

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:31

中美貿易談判沒進度 貶值不會停 人民幣破7時代自保

2019-08-16 09:10

小新創把顧客痛點變亮點 幫62歲防蚊鱷魚牌回春

2019-08-15 11:06

東區金礦店面華麗轉身成「站著吃」燒肉店 三大關鍵讓韓國老店暴紅

2019-08-14 13:18

三檔上半年財報優異股

2019-08-15 11:18

邊拜訪柑仔店邊扶貧 小台商翻身東協尿布王

2019-08-16 09:17

獲利年增率＞三成的黑馬股

2019-08-15 11:17

從骨幹架構到終端應用 5G商機在哪裡？

2019-08-16 13:25

把IKEA當教室 阿滴也成客戶：從門外漢變老闆 不到25歲的她們怎麼做到

2019-08-13 12:38

市場行情黑白顛倒 反向思考才能趨吉避凶

2019-08-12 10:39

為台灣而教 改變偏鄉教育的力量

2019-08-12 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top