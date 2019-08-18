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夏日珠寶：冰肌玉骨 自清涼無汗

2019-08-18 11:01珠寶世界

【圖文提供／沈理達】

夏天是溫暖明媚的季節，愛美的女子們，也迎來最能展示魅力和風情的時刻。輕薄的著裝，為珠寶首飾提供了最佳展示舞台；而首飾的多彩、清透、靈動，也為這個夏天，帶來幾多清涼與明麗。正是：冰肌玉骨，自清涼無汗。

挽起一抹清涼

我總認為，夏天是最適合戴珠寶的季節。珠寶本就要和服裝相搭，夏季服裝，繽紛多彩，輕盈靚麗，而且會露出更多肌膚，讓珠寶有了更多亮相和搭配的機會；再加上夏季本就是一個熱情的季節，人們更願意展示和表達自己。此時不戴珠寶，更待何時？

中國人很聰明，很早就發明綰束頭髮的髮簪，以一簪之纖巧，挽萬千之煩惱，而且男女皆宜，用法多樣。古人的成年禮，就是以一根髮簪，挽起披散的頭髮，以表達成人社會的約束。民國以來，西方髮型流行，也逼使髮簪從女人的世界裡漸行漸遠。

點翠白玉髮簪。
點翠白玉髮簪。
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翡翠步搖。
翡翠步搖。
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夏季髮簪 白玉翡翠皆宜

夏天髮簪材質，首選玉質。古代皇宮中就有隨季節變換簪的習俗，裕德齡的《清宮二年記》中記載，清宮中上至太后，下至嬪妃，一律在冬春戴金簪，在立夏當天換上玉簪。

古玉新鑲髮簪
古玉新鑲髮簪
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搖曳萬種風情

在髮簪漸漸退出歷史舞台後，耳飾自成為離臉最近、第一眼就可以被看到的裝飾物。而耳飾對臉型的修飾作用，也是其他首飾所不能比擬。據說，中國古代的四大美女雖美卻各有缺憾，比如西施，天生就耳垂太小，但她卻懂得以配戴耳環來掩飾缺憾，平添嫵媚。而《紅樓夢》書中女兒們風采各異，耳飾更是神來之筆。寫芳官：「右耳根內只塞著米粒大小的一個小玉塞子，左耳上單一個白果大小的硬紅鑲金大墜子，越發顯得面如滿月猶白，眼似秋水還清。」寫尤三姐：「忽起忽坐，忽喜忽嗔，沒半刻斯文，兩個墜子就和打鞦韆一般。燈光之下，越顯得柳眉籠翠，……」。

植福緣耳環─流雲。
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植福緣耳環-尋光。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年7月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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