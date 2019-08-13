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小宮宇子 珠寶首飾的甘露手

2019-08-13 10:55珠寶世界

【撰文／蔡蟳．圖片提供／Atelier KOMIYA】

小宮宇子老師的珠寶啟蒙始於一次的歐洲旅行，1970年畢業於藝術人才輩出的東京多摩美術大學雕刻系，與同為藝術家的先生婚後於神戶共同經營「Atelier KOMIYA」。珠寶作品多以銀、鋁、鈦等素材為主，並積極廣泛運用異素材，創作風格獨特的首飾。

因緣際會認識了時任日本珠寶首飾協會會長的小宮宇子老師。身兼創作、教學、會務數職的她異常忙碌，因此，直等到小宮老師一屆滿離任，筆者隨即對她進行採訪。

小宮宇子老師也是JJDA首位女性會長。
小宮宇子老師也是JJDA首位女性會長。
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高級珠寶VS.藝術珠寶

小宮老師表示珠寶首飾，大略可區分成高級珠寶和藝術珠寶兩大項。高級珠寶的設計師透過圖檔設計，通常是由自己或委託金工師傅製成自我品牌的珠寶商品，甚至有些成了某大珠寶公司的製品，之後再透過百貨公司、珠寶店或展售會進行銷售。高級珠寶的展銷，幾乎都是通過珠寶公司或珠寶展銷會來進行，較難單兵作業。

鈦金屬、金箔製作成的項鍊套組。
鈦金屬、金箔製作成的項鍊套組。
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至於藝術珠寶的設計師，則由本身決定設計和素材後親自製作，就連販賣也一手包辦。除藝廊或店鋪協助販賣的人之外，多數人都不曉得作者是誰，只有在個展或聯展上，才有機會見到設計師本人。因此，這兩種場合對設計師來說是很重要的舞台。最近十年時間，小宮老師每年幾乎參加一至二檔的展覽，對於藝術珠寶設計師來說，創作與展銷都是同樣重要的課題。

即使覺得鈦金屬珠寶與高級珠寶不相襯的客人，也都被小宮老師極具魔力般的作品深深吸引...
即使覺得鈦金屬珠寶與高級珠寶不相襯的客人，也都被小宮老師極具魔力般的作品深深吸引。
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鈦金屬花系列—這才叫真正的玩首飾。
鈦金屬花系列—這才叫真正的玩首飾。
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企盼更多年輕新血加入

小宮老師長期參與日本珠寶首飾設計師協會的運作，是協會自成立以來的首位女性會長。日本珠寶首飾設計協會(簡稱：JJDA)，1964年由19位珠寶首飾設計師發起組成，目前有近400多位會員，希望將珠寶首飾的傳統思維演繹創新，透過珠寶首飾的設計及製作，致力改善人們的生活文化和珠寶產業的發展。

在Pearl City神戶定居的小宮老師，對珍珠素材的設計也很喜歡。
在Pearl City神戶定居的小宮老師，對珍珠素材的設計也很喜歡。
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佛經有云「若為令一切飢渴有情得清涼者，當於甘露手」。此次，汲取JJDA前任會長小宮老師多年寶貴的經驗談，有若甘露手施予甘露水般，擴充見聞、增長智慧，面對難題逐一而解，可謂醍醐灌頂，令人茅塞頓開！

採鈦金屬、銅等材料製作的胸針—「High collar」。
採鈦金屬、銅等材料製作的胸針—「High collar」。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年7月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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