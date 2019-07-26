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ANNA HU 蝴蝶系列飛進摩洛哥

2019-07-26 10:42珠寶世界

【整理／吳靜華．資料提供／ANNA HU HAUTE JOAILLERIE】

　藝術設計博覽會PAD為全球頂尖藝術收藏大展，往年皆巡迴於歐洲各大名城如巴黎，倫敦以及日內瓦。今年2019春季則首次於摩納哥舉辦。ANNA HU胡茵菲為史上首位入選的華人當代珠寶藝術家，並展出年度藝術大作《蝶樂》系列代表作。

ANNA HU胡茵菲入選藝術設計博覽會PAD，為當代珠寶藝術寫下紀錄。
ANNA HU胡茵菲入選藝術設計博覽會PAD，為當代珠寶藝術寫下紀錄。
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蝶樂藝術系列 夢幻登場

　Anna與摩納哥皇室的關係向來非常友好，因設計結緣的他們，跨越文化藩籬成為無話不談的摯友，此次Anna入選摩納哥PAD，不僅代表了品牌獲得歐洲藝術收藏界的肯定，更像是緣分的安排。今年Anna展出的五件以珍稀寶石打造光彩熠熠的翩飛姿態，開啓了5個截然不同風格的樂章，閃耀著各自擁有的「五行」屬性，象徵品牌的強烈生命力與正向能量；每一件蝶樂藝術大作，都營造著「花非花，蝶非蝶」的夢幻意境，再次呼應品牌的八字箴言「古典、浪漫、唯美、夢幻」。

以珍稀寶石打造光彩熠熠的翩飛姿態，開啓了5個截然不同風格的樂章。
以珍稀寶石打造光彩熠熠的翩飛姿態，開啓了5個截然不同風格的樂章。
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　PAD藝術設計博覽會(Pavilion of Art and Design)以文化傳承為使命，由藝術評鑑家在全球各地挑選最傑出的當代藝術展品，並匯集全球各地的國際買家。也由於PAD高質量的作品，吸引越來越多的藝術愛好者及收藏家前來共襄盛舉。本次 PAD新納入更多當代珠寶藝術的轉向更宣告了一個創作和銷售上的嶄新趨勢，即未來藝術收藏的走向絕不再只侷限於古典藝術，創新藝術結合設計將會成為未來新興創作的主流。

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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年7月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。
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