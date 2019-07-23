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奇珍異寶：大君與莫臥兒

2019-07-23 11:34珠寶世界

【整理／吳靜華．資料提供／佳士得】

6月分最受關注的拍賣，非佳士得紐約推出的「奇珍異寶：大君與莫臥兒」莫屬，拍品囊括橫跨500年歷史，近400件拍品，彰顯出自莫臥兒王朝至今罕見的印度珠寶藝術，拍賣總成交價超過1.09億美元，堪稱是部印度珠寶史。

極致輝煌的印度大公珠寶

從這次的拍賣名稱「大君與莫臥兒」(Maharajas & Mughal)不難看出，這次幾乎所有拍品都與印度王公貴族有關。大君(Maharajas)來自梵語，意思是「偉大的君主」、「王中之王」，一般來說是形容英國殖民統治前的印度君主帝王；莫臥兒帝國(Mughal Empire)是印度歷史上的重要時期，舉世聞名的泰姬瑪哈陵，正是由這個帝國所建。

這批珍藏象徵著印度皇室自17世紀以來登峰造極的藝術創作。這些藏品包含精緻的玉件、鮮亮的祖母綠、奢華的珠寶以及瑰麗的皇室肖像。在眾多顯示收藏寬廣度的藏品中，不僅可看出印度皇室的極致奢華，美輪美奐的各類珠寶及工藝精品，也反應出各方統治者的權利和財富。

「美好年代緞帶結胸針」1912年卡地亞製造，主石重達34.08克拉。成交價1,0...
「美好年代緞帶結胸針」1912年卡地亞製造，主石重達34.08克拉。成交價1,060.35萬美元。(Lot 277)
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重要的拍品包括許多由著名大品牌為皇家打造，融合歐洲和印度美學的設計，以及著名珠寶工匠的迷人20世紀傑作，令人目不暇給且深具歷史與美學意義。這次拍賣的珠寶均來自阿勒薩尼珍藏(The Al Thani Collection)，自明年起，該收藏中的諸多藝術品將於巴黎的博物館展出。而此次拍賣所得除了將用於新的購藏，亦將用於基金會的展覽、出版、講座、及贊助世界各地博物館文化。

鑽石頭巾配飾 (Lot 149)

印度，1907年；約1935年改良，鑽石總重約 152.60克拉。

成交價：181.5萬美元。

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筆盒及墨水瓶 (Lot 207)

印度北部或德幹，16世紀晚期。

成交價：157.5萬美元。

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鑽石及琺瑯羽飾 (Lot 131)

麥蘭瑞，巴黎，約 1905年，卡普塔拉王公珍藏。

成交價：73.5萬美元。

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寶石鸚鵡擺飾 (Lot 140)

海德拉巴，約 1775-1825年。

成交價：103.5萬美元。

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寶石匕首與刀鞘 (Lot 318)

成交價：30萬美元。

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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年7月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。
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