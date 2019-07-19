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香港2019春拍 彩色寶石獨領風騷

2019-07-19 11:24珠寶世界

【資料整理／編輯部．資料提供／佳士得、天成國際】

　2019香港佳士得與天成國際，珠寶拍賣成績令人滿意。近年來，彩色寶石受到市場與藏家相當關注，在拍賣場上也特別受歡迎，從佳士得由MOUSSAIEFF設計的3.43克拉豔彩紫粉紅色鑽石戒指(Lot 2051)，以及天成國際20. 09克拉莫桑比克無經處理的「鴿血紅」紅寶石配鑽石戒指(Lot 186)，分別以5,883萬港元及2,304萬港元成為全場最高價成交的拍品，可以窺探一、二。(本篇成交金額皆已四捨五入計算)

佳士得最高價拍品，MOUSSAIEFF設計的3.43克拉豔彩紫粉紅色鑽石戒指，5...
佳士得最高價拍品，MOUSSAIEFF設計的3.43克拉豔彩紫粉紅色鑽石戒指，5,883萬港元成交。(佳士得Lot 2051)
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天成國際春拍最高價拍品，20. 09克拉紅寶石，以2,304萬港元成交。(天成國...
天成國際春拍最高價拍品，20. 09克拉紅寶石，以2,304萬港元成交。(天成國際Lot 186)
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香港佳士得 彩鑽翡翠備受寵愛

　2019香港佳士得今年春拍情況熱烈，吸引了四大洲共17個國家的130名買家積極競標，成交總額為3億4,864萬港元，成交率達7成6左右。其中，成交金額前10名的拍品，有色寶石首飾就占一半。

佳士得拍賣前十名高價列表。
佳士得拍賣前十名高價列表。
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佳士得拍賣第二高價的「The Grand Muzos」祖母綠耳環，重23.34及...
佳士得拍賣第二高價的「The Grand Muzos」祖母綠耳環，重23.34及23.18克拉，以3,493萬港元成交。(佳士得Lot 2064)
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47顆天然翡翠珠項鍊，1,525萬港元成交。(佳士得Lot 2029)
47顆天然翡翠珠項鍊，1,525萬港元成交。(佳士得Lot 2029)
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天成國際 設計師精品當道

　2019香港天成國際珠寶及翡翠春拍5月29日舉行，許多藏家都積極參與競投。天成國際董事總經理汪潔與天成國珠寶部黃啟梵(Connie Huang)表示，今年春拍有多件珠寶都以高價成交，成交總額達8,457萬港元。而設計師精品更是廣受藏家歡迎。如台灣設計師王進玲此次兩款熊貓設計的翡翠胸針(Lot 161)和珊瑚胸針(Lot 162)分別以7.2萬與4.8萬港元成交。

天成國際拍賣前十名高價列表。
天成國際拍賣前十名高價列表。
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天然鑽石腕錶、戒指、耳環套組，Audemars Piguet，1,680萬港元成...
天然鑽石腕錶、戒指、耳環套組，Audemars Piguet，1,680萬港元成交。(天成國際Lot 245)
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天然翡翠「團圓」胸針／墜飾，王進玲設計。7.2萬港元成交。(天成國際Lot 16...
天然翡翠「團圓」胸針／墜飾，王進玲設計。7.2萬港元成交。(天成國際Lot 161)
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年7月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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