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夏灩派對Cheers! The Summer Party

2019-07-11 12:21珠寶世界

【企劃／編輯部】

盛夏季節，處處充滿旺盛生命力，珠寶設計師也在作品上多有著墨，就讓我們在這燦爛熱情的時光裡，走入童年隧道，與設計師的作品，一起開場充滿童趣、歡愉的派對，欣賞這綺麗炫爛的珠寶繪本詩篇～

優游 池畔灩瀲

夏天的湖邊是許多人童年的記憶，晶瑩的寶石化身成池塘邊的小精靈陪你避暑。
夏天的湖邊是許多人童年的記憶，晶瑩的寶石化身成池塘邊的小精靈陪你避暑。
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嬉戲 祕密花園

鳥語花香的花園裡，花卉的色彩濃豔豐富，明亮又熱鬧，珠寶設計活潑大膽的用色，也可以...
鳥語花香的花園裡，花卉的色彩濃豔豐富，明亮又熱鬧，珠寶設計活潑大膽的用色，也可以帶來夏日好心情。
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揚升 彩舞飛花

從什麼角度看夏天充滿活力的青草大地最美呢？搭乘熱氣球從空中鳥瞰絕對是選擇之一唷！
從什麼角度看夏天充滿活力的青草大地最美呢？搭乘熱氣球從空中鳥瞰絕對是選擇之一唷！
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星夜 沁夏之夢

夏天的夜空是一望無際的，頭上的星朵一閃一閃好似舉手就可碰觸到，童言童語的在心中許...
夏天的夜空是一望無際的，頭上的星朵一閃一閃好似舉手就可碰觸到，童言童語的在心中許下要摘下星河的心願。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年7月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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