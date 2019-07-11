夏灩派對Cheers! The Summer Party

【企劃／編輯部】

盛夏季節，處處充滿旺盛生命力，珠寶設計師也在作品上多有著墨，就讓我們在這燦爛熱情的時光裡，走入童年隧道，與設計師的作品，一起開場充滿童趣、歡愉的派對，欣賞這綺麗炫爛的珠寶繪本詩篇～

優游 池畔灩瀲

夏天的湖邊是許多人童年的記憶，晶瑩的寶石化身成池塘邊的小精靈陪你避暑。 分享 facebook

嬉戲 祕密花園

鳥語花香的花園裡，花卉的色彩濃豔豐富，明亮又熱鬧，珠寶設計活潑大膽的用色，也可以帶來夏日好心情。 分享 facebook

揚升 彩舞飛花

從什麼角度看夏天充滿活力的青草大地最美呢？搭乘熱氣球從空中鳥瞰絕對是選擇之一唷！ 分享 facebook

星夜 沁夏之夢

夏天的夜空是一望無際的，頭上的星朵一閃一閃好似舉手就可碰觸到，童言童語的在心中許下要摘下星河的心願。 分享 facebook

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年7月號】