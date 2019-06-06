李老師談古玉 圓雕動物的春天來了

【撰文、作品提供／李昇求．攝影／鄒六】

春暖花正開，風和日麗，沐浴在春風裡，正把玩整理裡藏品，有一絲小確幸之感……忽然，紐約春拍傳來古玉的重磅好消息，蘇富比佳士得二巨頭均有佳績！一件漢朝至六朝的玉祥陽獸5.8cm，含傭74萬美元成交(約2,442萬台幣)。另一件僅4.7cm的黃玉動物件62萬美元(約2,046萬台幣)。而佳士得也不甘示弱，一件標價5,000至7,000美元的豬龍(未明確標示紅山)，狂飆170倍以190萬美金落槌！這是兩岸的藏家玉友無法想像的，今天起，我們更要好好培養國際觀了。

拍賣學問高 好作品也需要好機緣

去年良渚二節玉琮香港拍出2,170萬港元，一週後大陸藏友來訪，仔細瞧了我的玉琮，出價300萬人民幣立馬要微信轉帳，我只笑著搖頭說，拍賣消息我看到了，他兩手一攤說拜拜 ！再早半年我也許會心動賣他，可半年前他肯定不會買。

談起拍賣，這學問真不小。20年前，我的藏品就已登上北京翰海等幾家拍賣公司，2004年我出版「璀璨玉華」時，蒙當時溫桂華董事長寫序，並要舉行春拍。後來書出了。春拍一直延辦，我的良渚二節玉琮(圖01)才能放到現在。當年若已送春拍，良渚玉琮頂多拍個100至200萬人民幣，你就偷笑了，所以說「來得早不如來得巧」，又說「千金難買早知道」不無道理。養德堂的楊醫師若在生前就送拍，也不會有超過底標7倍的榮景。但我請教你，你願意生前送拍？還是死後榮景？答案不言而喻了吧。

拍賣就是這樣，你不曉得何時送拍才能賣高？訂價又是一門大學問(小的拍賣公司貨品要先收鑑定費用，最好敬而遠之)。說起來拍賣比收藏複雜多了，其實搞懂了，不就一個「命大不大」的真理！準備充足，機緣到了，該你的就是你的，是命就不強求了，不是嗎？

歷代圓雕動物特徵

這一期我簡單整理了幾點圓雕動物的特徵與歷史發展與大家分享。

商周 玉虎

商周多圓雕玉虎、玉龍等。 分享 facebook

紅山文化 玉蟬

文化期紅山文化較多圓雕動物，如玉蟬、玉龜、玉蛙等。 分享 facebook

漢代 玉辟邪

漢代圓雕動物盛行，尤以玉辟邪為最，六朝時期玉辟邪繼續流行。 分享 facebook

唐代 玉犀牛

唐代較常見的動物圓雕，可能與中亞交流頻繁有關，如玉犀牛、玉駱駝等。 分享 facebook

宋代 寶鴨穿蓮

宋代因玉器世俗化，動物也多樣化，常見的有仿古玉辟邪與玉犬等，我曾收藏 一件寶鴨穿蓮，十分精巧。 分享 facebook

元代 玉鷹

元明動物較寫實化，元代因係草原民族，常見玉鷹。 分享 facebook

清代 三羊開泰

清代圓雕動物多富麗堂皇，並且圖必有意，意必吉祥。如三羊開泰，太平有象，祥獅獻瑞等。 分享 facebook

感謝邱社長力邀，才能有機緣與義友暢談古玉。豬年好事多多，祝福大家萬福吉祥，好藏滿溢！

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年5月號】