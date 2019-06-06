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李老師談古玉 圓雕動物的春天來了

2019-06-06 10:39珠寶世界

【撰文、作品提供／李昇求．攝影／鄒六】

春暖花正開，風和日麗，沐浴在春風裡，正把玩整理裡藏品，有一絲小確幸之感……忽然，紐約春拍傳來古玉的重磅好消息，蘇富比佳士得二巨頭均有佳績！一件漢朝至六朝的玉祥陽獸5.8cm，含傭74萬美元成交(約2,442萬台幣)。另一件僅4.7cm的黃玉動物件62萬美元(約2,046萬台幣)。而佳士得也不甘示弱，一件標價5,000至7,000美元的豬龍(未明確標示紅山)，狂飆170倍以190萬美金落槌！這是兩岸的藏家玉友無法想像的，今天起，我們更要好好培養國際觀了。

拍賣學問高 好作品也需要好機緣

去年良渚二節玉琮香港拍出2,170萬港元，一週後大陸藏友來訪，仔細瞧了我的玉琮，出價300萬人民幣立馬要微信轉帳，我只笑著搖頭說，拍賣消息我看到了，他兩手一攤說拜拜 ！再早半年我也許會心動賣他，可半年前他肯定不會買。

談起拍賣，這學問真不小。20年前，我的藏品就已登上北京翰海等幾家拍賣公司，2004年我出版「璀璨玉華」時，蒙當時溫桂華董事長寫序，並要舉行春拍。後來書出了。春拍一直延辦，我的良渚二節玉琮(圖01)才能放到現在。當年若已送春拍，良渚玉琮頂多拍個100至200萬人民幣，你就偷笑了，所以說「來得早不如來得巧」，又說「千金難買早知道」不無道理。養德堂的楊醫師若在生前就送拍，也不會有超過底標7倍的榮景。但我請教你，你願意生前送拍？還是死後榮景？答案不言而喻了吧。

拍賣就是這樣，你不曉得何時送拍才能賣高？訂價又是一門大學問(小的拍賣公司貨品要先收鑑定費用，最好敬而遠之)。說起來拍賣比收藏複雜多了，其實搞懂了，不就一個「命大不大」的真理！準備充足，機緣到了，該你的就是你的，是命就不強求了，不是嗎？

歷代圓雕動物特徵

這一期我簡單整理了幾點圓雕動物的特徵與歷史發展與大家分享。

商周 玉虎

商周多圓雕玉虎、玉龍等。
商周多圓雕玉虎、玉龍等。
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紅山文化 玉蟬

文化期紅山文化較多圓雕動物，如玉蟬、玉龜、玉蛙等。
文化期紅山文化較多圓雕動物，如玉蟬、玉龜、玉蛙等。
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漢代 玉辟邪

漢代圓雕動物盛行，尤以玉辟邪為最，六朝時期玉辟邪繼續流行。
漢代圓雕動物盛行，尤以玉辟邪為最，六朝時期玉辟邪繼續流行。
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唐代 玉犀牛

唐代較常見的動物圓雕，可能與中亞交流頻繁有關，如玉犀牛、玉駱駝等。
唐代較常見的動物圓雕，可能與中亞交流頻繁有關，如玉犀牛、玉駱駝等。
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宋代 寶鴨穿蓮

宋代因玉器世俗化，動物也多樣化，常見的有仿古玉辟邪與玉犬等，我曾收藏 一件寶鴨穿...
宋代因玉器世俗化，動物也多樣化，常見的有仿古玉辟邪與玉犬等，我曾收藏 一件寶鴨穿蓮，十分精巧。
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元代 玉鷹

元明動物較寫實化，元代因係草原民族，常見玉鷹。
元明動物較寫實化，元代因係草原民族，常見玉鷹。
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清代 三羊開泰

清代圓雕動物多富麗堂皇，並且圖必有意，意必吉祥。如三羊開泰，太平有象，祥獅獻瑞等...
清代圓雕動物多富麗堂皇，並且圖必有意，意必吉祥。如三羊開泰，太平有象，祥獅獻瑞等。
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感謝邱社長力邀，才能有機緣與義友暢談古玉。豬年好事多多，祝福大家萬福吉祥，好藏滿溢！

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年5月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。
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