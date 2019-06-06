李老師談古玉 圓雕動物的春天來了
【撰文、作品提供／李昇求．攝影／鄒六】
春暖花正開，風和日麗，沐浴在春風裡，正把玩整理裡藏品，有一絲小確幸之感……忽然，紐約春拍傳來古玉的重磅好消息，蘇富比佳士得二巨頭均有佳績！一件漢朝至六朝的玉祥陽獸5.8cm，含傭74萬美元成交(約2,442萬台幣)。另一件僅4.7cm的黃玉動物件62萬美元(約2,046萬台幣)。而佳士得也不甘示弱，一件標價5,000至7,000美元的豬龍(未明確標示紅山)，狂飆170倍以190萬美金落槌！這是兩岸的藏家玉友無法想像的，今天起，我們更要好好培養國際觀了。
拍賣學問高 好作品也需要好機緣
去年良渚二節玉琮香港拍出2,170萬港元，一週後大陸藏友來訪，仔細瞧了我的玉琮，出價300萬人民幣立馬要微信轉帳，我只笑著搖頭說，拍賣消息我看到了，他兩手一攤說拜拜 ！再早半年我也許會心動賣他，可半年前他肯定不會買。
談起拍賣，這學問真不小。20年前，我的藏品就已登上北京翰海等幾家拍賣公司，2004年我出版「璀璨玉華」時，蒙當時溫桂華董事長寫序，並要舉行春拍。後來書出了。春拍一直延辦，我的良渚二節玉琮(圖01)才能放到現在。當年若已送春拍，良渚玉琮頂多拍個100至200萬人民幣，你就偷笑了，所以說「來得早不如來得巧」，又說「千金難買早知道」不無道理。養德堂的楊醫師若在生前就送拍，也不會有超過底標7倍的榮景。但我請教你，你願意生前送拍？還是死後榮景？答案不言而喻了吧。
拍賣就是這樣，你不曉得何時送拍才能賣高？訂價又是一門大學問(小的拍賣公司貨品要先收鑑定費用，最好敬而遠之)。說起來拍賣比收藏複雜多了，其實搞懂了，不就一個「命大不大」的真理！準備充足，機緣到了，該你的就是你的，是命就不強求了，不是嗎？
歷代圓雕動物特徵
這一期我簡單整理了幾點圓雕動物的特徵與歷史發展與大家分享。
商周 玉虎
紅山文化 玉蟬
漢代 玉辟邪
唐代 玉犀牛
宋代 寶鴨穿蓮
元代 玉鷹
清代 三羊開泰
感謝邱社長力邀，才能有機緣與義友暢談古玉。豬年好事多多，祝福大家萬福吉祥，好藏滿溢！
【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年5月號】
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