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流光溢彩的線條─烏銅走銀

2019-06-06 09:21珠寶世界

【撰文／圖片提供．徐樂眉】

「烏銅走銀」是雲南傳統的銅製工藝 ，與北京景泰藍齊名，並稱「天下銅藝雙絕」(注釋)。它以銅為胎，在胎上雕刻花紋圖案，然後將熔化的銀或金水，填入其中，冷卻後打磨至光滑，時間久了底銅自然變為烏黑，透出銀或金的圖案，呈現出黑白或黑黃分明的效果。烏銅走銀的精髓之處，不論是用純銀屑或純金屑，填充至圖案處，全以「走」滿為度。

作者在雲南親訪金永才大師。
作者在雲南親訪金永才大師。
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機緣巧合的基因 似燦爛的流星

據傳「烏銅走銀」源於清雍正年間(1722至1735年)雲南石屏縣，有位名叫岳富的匠師，偶然得到的靈感。在一次煉銅造器時，他手上的一枚金戒指不慎掉入爐鍋中，戒指一下子熔化了，惋惜之餘，他憤然將周圍放著的銀、鋁等金屬全扔進爐裡。氣消之後，發現爐中出現一種黑亮顏色的合金銅，黑色中有著隱現的金黃色和銀白色的線條，他試著用這種合金銅製作成工藝品，又仔細的研究琢磨，幾經折騰，終於成就了烏銅走銀的工藝。

暗八仙吉祥如意香熏爐。獲雲南省第8屆「工美盃」銀獎，中國美術博物館收藏。
暗八仙吉祥如意香熏爐。獲雲南省第8屆「工美盃」銀獎，中國美術博物館收藏。
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烏銅走金銀方鼎。獲2012年中國工藝美術「百花獎」。器型取自唐朝四腳方鼎，顯穩若...
烏銅走金銀方鼎。獲2012年中國工藝美術「百花獎」。器型取自唐朝四腳方鼎，顯穩若泰斗之感。
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天生我材必有用 傳統技藝後繼有人。

1975年，年僅18歲的金永才，是一名初入行的銀匠。他和同為銀匠的鄰居李加汝，住處僅相隔半公里，不時會聚在一起切磋技藝，情如師徒。

佛光普照小佛塔。佛塔是古代建築的代表，結構巧妙豐富。此塔靈巧精細，全身走銀花紋，...
佛光普照小佛塔。佛塔是古代建築的代表，結構巧妙豐富。此塔靈巧精細，全身走銀花紋，具法喜之氣。
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文革時期，任何買賣都不允許營銷。但為了生計，李師傅買到烏銅原材料，在家躲著做，然後把製品帶到昆明老茶館行銷。如果看上銀製品，沒錢的人就帶家裡的古董，包括金銀、首飾來換貨。五花八門的貨品，內行人眼神銳利不會看走眼，好的就留起來囤貨，材質如果是老銀，就熔掉作材料。在非常時期，金永才曾經被旁人檢舉，扣上大帽子，說他開地下工廠，因此被抓進學習班待了68天，早上學習，下午勞動。其實，嚴格說起來，時代混沌，這門技藝在60年代是失傳的。

三元九運旱煙袋。此為南方抽旱煙之器具，綴以翡翠與南紅，寓意富貴長壽。
三元九運旱煙袋。此為南方抽旱煙之器具，綴以翡翠與南紅，寓意富貴長壽。
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李、金二人，兩人相識時間一長，建立起忘年之交的革命情感，他經常到孤寡老人李加汝家裡照顧飲食起居。直到1982年，李加汝正式將金永才收為徒弟。當時社會風氣已走向改革路線，商業稍微開放，兩人經常參加禮拜天的趕集，行銷銀製品。兩人雖是一起工作，但李加汝並沒把配方交給金永才，在製作走銀技藝時，也不讓他在旁觀看，直到1995年，80多歲的李加汝身體越來越差，經常住院。一次出院後，師徒倆一起吃飯，李加汝對金永才說：「烏銅走銀製作技藝不能在我手上丟失，不然就成了民族罪人。」原來那一天的當下，李師父早把配方寫好交給金永才，命他在15分鐘之內背熟時間一到，李加汝便把配方一燒而淨。1996年，李加汝先生與世長辭，「烏銅走銀」的手藝被金永才傳承下來。

烏銅走金銀墨水匣。工藝複雜，走金難度大。整體高貴典雅。
烏銅走金銀墨水匣。工藝複雜，走金難度大。整體高貴典雅。
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注釋

1.2006年，景泰藍入選首批中國「非遺」名錄。 2011年，「烏銅走銀」列入第三批中國「非遺」名錄。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年5月號】

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