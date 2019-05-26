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蘇富比、保利香港 春拍結果搶先報

2019-05-26 14:39珠寶世界

氣候宜人的春天是香港拍賣市場的重頭戲，蘇富比以及保利香港在四月初迎接2019年首場珠寶拍賣專場。國際間的珠寶市場風向瞬息萬變，本刊整理了這2場珠寶拍賣的結果，讓讀者們能輕鬆掌握2019年春季拍賣的動態。

(本篇金額採皆四捨五入)

2間拍賣所總成交額超過4.5億港元

此次拍賣皆有不錯的成績，其中以蘇富比帶來的88.22克拉足色全美橢圓鑽石(Lot 1801)為首，以1億800萬港元成交，是4月拍賣裡所有拍賣商品成交價最高的。蘇富比的總成交額超過3億1,376萬港元；保利香港則是推出由HARRY WINSTON設計的藍寶石項鍊、戒指、手鍊及耳環套裝(Lot 2194)，以4,189萬港元成為保利春季拍賣最高價的拍品。保利香港的成交總額逾1億3,606萬港元。

保利香港TOP1，HARRY WINSTON藍寶石套組，成交價4,189萬港元(...
保利香港TOP1，HARRY WINSTON藍寶石套組，成交價4,189萬港元(Lot 2194)。
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這次春季拍賣各家都有些以往較少見到的寶石獲得不錯的成績，蘇富比帶來一顆3.05克拉濃彩綠色鑽石戒指(Lot 1784)，以593.5萬港元成交，成為彩鑽市場裡的一顆新星；保利香港則推出許多具有工藝文化的「點翠」珠寶，其中點翠配珊瑚及珍珠「金魚耳環」(Lot 2106)以3.5萬港元成交；趙靜思設計的海螺珠胸針「紛紛」(Lot 2100)及陳婕設計的紅寶石吊墜及耳環套裝(Lot 2101)分別以3萬港元及2. 6萬港元成交，顯示出新銳設計師們漸漸被市場所接受；另外陳世英設計的鈦金屬墜飾(Lot 2104)則以5.7萬港元成交。

蘇富比TOP1，88.22克拉足色全美鑽石，成交價1億800萬港元(Lot 18...
蘇富比TOP1，88.22克拉足色全美鑽石，成交價1億800萬港元(Lot 1801)。
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蘇富比香港

總成交額：逾3億1,376萬港元

蘇富比TOP2，13.88克拉喀什米爾藍寶石戒指，成交價1,937.5萬港元(L...
蘇富比TOP2，13.88克拉喀什米爾藍寶石戒指，成交價1,937.5萬港元(Lot 1800)。
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蘇富比TOP7，梵克雅寶 祖母綠配鑽石項鍊，成交價857.5萬港元(Lot 17...
蘇富比TOP7，梵克雅寶 祖母綠配鑽石項鍊，成交價857.5萬港元(Lot 1718)。
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蘇富比TOP5，5.20克拉彩灰藍色鑽石戒指，成交價1,001.5萬港元(Lot...
蘇富比TOP5，5.20克拉彩灰藍色鑽石戒指，成交價1,001.5萬港元(Lot 1780)。
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蘇富比香港這次前10高價的拍品包含了鑽石、藍寶石、祖母綠及藍鑽，除了最高價的88.22克拉鑽石(Lot 1801)外，一顆13.88克拉的喀什米爾「皇家藍」藍寶石戒指以1,937.5萬港元成交，一克拉將近140萬港元，成為這次拍賣最高價的藍寶石。而第9名10.02克拉的哥倫比亞無油祖母綠戒指(Lot 1792)則以809.5萬港元成交，一克拉超過80萬港元。而蘇富比的總成交額超過3億1,376萬港元。

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保利香港

總成交額：1億3,606萬港元

保利香港TOP3，「百代玲瓏」緬甸翡翠手鐲，成交價1,357萬港元(Lot 20...
保利香港TOP3，「百代玲瓏」緬甸翡翠手鐲，成交價1,357萬港元(Lot 2090)。
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保利香港，趙靜思設計 海螺珠胸針「紛紛」，成交價3萬港元(Lot 2100)。
保利香港，趙靜思設計 海螺珠胸針「紛紛」，成交價3萬港元(Lot 2100)。
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保利香港，陳世英設計 鈦金屬墜飾，成交價5.7萬港元(Lot 2104)。
保利香港，陳世英設計 鈦金屬墜飾，成交價5.7萬港元(Lot 2104)。
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保利香港深耕華人市場多年，特別在高端翡翠玉石上擁有相當的實力，這次拍賣推出一隻「百代玲瓏」滿綠天然翡翠手鐲(Lot 2090)，內徑56.88mm(約18.1圍)，色澤鮮艷濃郁，以1,357萬港元成交，是這一次三場拍賣裡成交價最高的翡翠；另外一項「自在觀音」墜飾(Lot 2038)，質地細膩顏色飽滿，以802.4萬港元落槌。保利香港總成交額最終以逾1億3,606萬港元的成績畫下完美句點。

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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年5月號】

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珠寶世界

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