剛柔並存的珊瑚 創造兩岸和諧百姓福祉

【撰文、圖片提供／吳德昇】

關於《和諧》創作的完成，我特要感謝綺麗珊瑚洪董事長對我的信任，我們未曾謀面，在邱社長的推薦之下，她就將這麼一株碩大的珊瑚交給了我，四年來，她不曾催問。我當時也想為兩岸玉雕文化的交流付出點棉薄之力，所以才答應邱社長的請託，要義務創作一件紅珊瑚大作捐給台灣的珊瑚博物館永久典藏，聽說邱社長向洪董事長報告作品完成時，洪董事長覺過意不去，讓這位大師花那麼多心力才完成的作品，本想將材料與作品送給我，後來才商議將這件作品在台灣高雄舉辦盛大捐贈儀式。

吳德昇大師仔細的跟本刊邱社長介紹作品細節與創作發想。 分享 facebook

剛柔並存 專為兩岸文化交流而作

此件《和諧》珊瑚作品的創作，我在觀察這隻材料整整一年後，才終於下筆描繪出現在的圖騰，我以屈原在《九歌》的詩篇裡所描寫的神靈之間相互眷戀的故事為靈感。

作品正面為「天女」她們凌空飛舞、唱吟天籟，我賦予她們如流雲一般飄逸輕盈的各種姿態。依神話角度之解讀，「天女」是為水，為「露水」、「雲霧」等神靈，所以作品正面象徵「水」；作品背面以七個男性的臉龐為主要設計構圖，寓意著從幼到老的階段，領悟人間事態，歷經一生磨練的人生坎坷旅途。他們的面象粗曠則象徵「欲」。

和諧正面。 分享 facebook

整件作品前後人物均為七數，寓意超脫與悟道後的解脫，有和諧圓滿之意。作品也迎合了《九歌》裡的神說故事、歷史傳說等詩篇。也表達了詩人憂世傷時的愁緒和「他們蕩志而愉樂」 、 「聊心以舒憂心」 、「寓情草木、托意男女」 、「吟詠情性、以風其上」的意境。

和諧背面。 分享 facebook

因此我又以《九歌》中的《山鬼》一篇文字，節錄其中雕刻於四周，輔以純銀雕刻豹子的頭部作為裝設，融合了作品陽剛與陰柔，他們既相互獨立，互有差異，卻又相融相諧的渾然天成，我視為大美之作。因為是專為兩岸文化交流的奉獻，故我將作品取名為《和諧》，亦可稱為《欲水》。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年5月號】