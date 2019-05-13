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高端珠寶的未來

2019-05-13 11:34珠寶世界

【企劃／編輯部．圖片提供／保利香港、Glamour fine jewelry、綺麗珊瑚、良和時尚珠寶、佳達珠寶、蕭邦、Anna Hu Haute Joaillerie、BOUCHERON、BVLGARI、PIAGET、TTF高級珠寶世家、陳世英】

所謂的高端珠寶必定是具有匠心的設計、不凡的身價，它們隱藏着的內涵，在識貨者眼中都是獨一無二的藝術品。大家都說這兩、三年景氣不佳，可是為何拍賣會上高端珠寶總是屢創新高，它收藏的價值在哪裡？它的未來不是夢。珠寶世界這期就來與大家分享高端珠寶的價值與魅力。

Anna Hu 胡茵菲 / 霏花蝶胸針

霏花蝶，靈感來自外太空看地球的顏色，設計師Anna將2片彩色矽孔雀石琢磨成蝴蝶線條有致的翅膀，以18K白金和鈦金屬鑲嵌而成。

這件作品可以將2片蝶翼拆開，或一高一低配戴；此系列作品收錄於「珠寶交響詩─第二部...
這件作品可以將2片蝶翼拆開，或一高一低配戴；此系列作品收錄於「珠寶交響詩─第二部曲(OPUS 2)藝術珠寶書中。」
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良和時尚珠寶 / 天空鏡項鍊

遙望著天空，五彩的蛋白石是鳥兒最珍貴的寶物，做為一個守護者，夙夜匪懈的站在它身邊，就像母親日夜守護在孩子一樣。

彩色剛玉為鳥兒增添了空靈與高貴，黑鑽堆疊的黑色流蘇以舉有層次的方式排列，長鍊上以...
彩色剛玉為鳥兒增添了空靈與高貴，黑鑽堆疊的黑色流蘇以舉有層次的方式排列，長鍊上以鑽石與藍寶石綴上朵朵花兒，以多層次的珠鍊串連起整件作品，大器華美的流瀉頸肩，亦可作為表達母恩最佳的禮物。
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寶格麗BVLGARI / FESTA公主慶典系列頂級藍寶石鑽石項鍊

頂級的鉑金項鍊，鑲嵌1顆16.51克拉的枕形切割喀什米爾藍寶石，搭配鑽石、祖母綠...
頂級的鉑金項鍊，鑲嵌1顆16.51克拉的枕形切割喀什米爾藍寶石，搭配鑽石、祖母綠，色調藍綠輝映，配色協調、造型優雅，該系列亦體現了義大利愉悅的生活藝術。
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伯爵 PIAGET / Sunlight Escape系列項鍊

18K白金鑲嵌42顆哥倫比亞的風箏形切割祖母綠，重約37.39克拉，搭配8顆梯形...
18K白金鑲嵌42顆哥倫比亞的風箏形切割祖母綠，重約37.39克拉，搭配8顆梯形美鑽以及746顆圓形美鑽，色澤搭配清新宜人，使人百看不厭；而祖母綠又象徵幸運，亦傳達著和諧、自然的愛與快樂的人生。
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蕭邦 Chopard / 紅地毯系列 承載百年精緻的工藝

一年兩度的蕭邦頂級珠寶計腕錶展，4月25日至4月27日蕭邦於台北萬豪飯店舉辦為期3天的貴賓鑑賞會，展出100多件創意與工藝的顛峰之作，包含「紅地毯系列」珠寶。

鑲嵌60.39克拉心型紅寶石與32.63克拉鑽石的套組，充分展現女性古典優雅的氣...
鑲嵌60.39克拉心型紅寶石與32.63克拉鑽石的套組，充分展現女性古典優雅的氣息。
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佳達珠寶 / 冰種白翡花園項鍊

從事翡翠事業40年，余忠達先生經手過無數高端翡翠，不過他始終認為稀有的極品如果沒有巧妙的設計，充其量只是個收藏品；這些年，佳達開始朝向為客戶量身訂做高端珠寶，創造珠寶的藝術價值，亦在國際拍賣會上屢創佳績。

余先生說：「珍貴的寶石更需要賦予她美麗的生命，才能價值永恆。」
余先生說：「珍貴的寶石更需要賦予她美麗的生命，才能價值永恆。」
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綺麗珊瑚 / 紅色魅力珊瑚項鍊

從早期的原料供應商，到如今成為台灣最大的珊瑚專賣店，擁有北、東、南數座博物館，也與多位頂級珠寶設計師合作，製作石上珊瑚珠寶；這件作品全部以阿卡級圓珠鑲製成的套鍊，尊貴不凡。

貴氣的珊瑚不再只有老氣的傳統款式，只要你喜歡，綺麗的訂製珠寶絕對能滿足品味非凡的...
貴氣的珊瑚不再只有老氣的傳統款式，只要你喜歡，綺麗的訂製珠寶絕對能滿足品味非凡的愛好者。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年5月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。
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