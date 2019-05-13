高端珠寶的未來
【企劃／編輯部．圖片提供／保利香港、Glamour fine jewelry、綺麗珊瑚、良和時尚珠寶、佳達珠寶、蕭邦、Anna Hu Haute Joaillerie、BOUCHERON、BVLGARI、PIAGET、TTF高級珠寶世家、陳世英】
所謂的高端珠寶必定是具有匠心的設計、不凡的身價，它們隱藏着的內涵，在識貨者眼中都是獨一無二的藝術品。大家都說這兩、三年景氣不佳，可是為何拍賣會上高端珠寶總是屢創新高，它收藏的價值在哪裡？它的未來不是夢。珠寶世界這期就來與大家分享高端珠寶的價值與魅力。
Anna Hu 胡茵菲 / 霏花蝶胸針
霏花蝶，靈感來自外太空看地球的顏色，設計師Anna將2片彩色矽孔雀石琢磨成蝴蝶線條有致的翅膀，以18K白金和鈦金屬鑲嵌而成。
良和時尚珠寶 / 天空鏡項鍊
遙望著天空，五彩的蛋白石是鳥兒最珍貴的寶物，做為一個守護者，夙夜匪懈的站在它身邊，就像母親日夜守護在孩子一樣。
寶格麗BVLGARI / FESTA公主慶典系列頂級藍寶石鑽石項鍊
伯爵 PIAGET / Sunlight Escape系列項鍊
蕭邦 Chopard / 紅地毯系列 承載百年精緻的工藝
一年兩度的蕭邦頂級珠寶計腕錶展，4月25日至4月27日蕭邦於台北萬豪飯店舉辦為期3天的貴賓鑑賞會，展出100多件創意與工藝的顛峰之作，包含「紅地毯系列」珠寶。
佳達珠寶 / 冰種白翡花園項鍊
從事翡翠事業40年，余忠達先生經手過無數高端翡翠，不過他始終認為稀有的極品如果沒有巧妙的設計，充其量只是個收藏品；這些年，佳達開始朝向為客戶量身訂做高端珠寶，創造珠寶的藝術價值，亦在國際拍賣會上屢創佳績。
綺麗珊瑚 / 紅色魅力珊瑚項鍊
從早期的原料供應商，到如今成為台灣最大的珊瑚專賣店，擁有北、東、南數座博物館，也與多位頂級珠寶設計師合作，製作石上珊瑚珠寶；這件作品全部以阿卡級圓珠鑲製成的套鍊，尊貴不凡。
【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年5月號】
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