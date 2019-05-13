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一頭栽進玉石的世界 許效舜：台灣藍寶是收藏第一首選

2019-05-13 09:05珠寶世界

【採訪／邱惟鐘、吳靜華‧攝影／鄒六】

從小生長在基隆暖暖的許效舜，特別喜歡基隆河的黃蠟石；民國78年許效舜開始接觸到「黑甜粿」(年糕玉的品種之一)，就一頭栽進花東玉石的世界了，每次提到這些石頭，許效舜的眼睛就發亮，滔滔不絕的向我們訴說每一件收藏的趣事，他也答應《珠寶世界》5月18日將在世貿舉辦一場分享會，並帶來他的獨家收藏！

舜哥說他很喜歡疊石頭，每一層都是他對親友深深的祝福。
舜哥說他很喜歡疊石頭，每一層都是他對親友深深的祝福。
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台灣藍寶是收藏第一首選

台灣的花東玉石品種很多，但許效舜最鍾愛的還是台灣藍寶。許效舜還記得有一次去理髮，樓下的大樓管理員跟他分享了一件台灣藍寶的原礦。原來管理員的父親在日治時代跟日本合夥人開藝品店時的收藏，後來台灣光復，日本人要離開台灣了，就把這塊台灣藍寶敲下一半帶走，留下來的這一塊造型有點像台灣，還帶有一層紅皮，裡面色澤飽滿、漂亮，許效舜當時看了好心動，但當時他只是【連環泡】內的串場，怎麼也買不起，所以他就暗自許下願望，一定要努力賺錢買下它，幾年後他終於如願，這塊原礦至今還一直陪在許效舜身旁。

舜哥跟我們分享這件全美的台灣藍寶手鐲。
舜哥跟我們分享這件全美的台灣藍寶手鐲。
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台灣藍寶的印章與帶皮的方型手把件。
台灣藍寶的印章與帶皮的方型手把件。
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許效舜也說：「台灣藍寶是我收藏的最愛，它有帶綠也有帶藍，綠是大地的顏色，藍色有天空的藍，也有海水的藍，所以我叫它是『海天舍利』；它也像是台灣的政壇在藍綠之間有很多微妙的變化，相當有趣。」雖然台灣藍寶有很多是來自於印尼、美國、秘魯等地而不是台灣本土的品種，但是許效舜認為，收藏或賞玩台灣藍寶，產地不重要漂亮才是重點。

來自台東的石友，知道舜哥今天回來，特地趕來相見。
來自台東的石友，知道舜哥今天回來，特地趕來相見。
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許效舜獲本刊邀請，將於5月18日下午2點於台北春季珠寶展，專場分享「玩石收藏趣事」，並於現場獨家展出他的台灣藍寶收藏，以及義賣他親筆所寫的書法！想要「玉」見許效舜，快來世貿三館！

舜哥早期收了很多年糕玉。
舜哥早期收了很多年糕玉。
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台北春季珠寶展

日期：5月17至20日(11:00~19:00)

地點：台北世貿三館

特別活動：5月18日 14:00─許效舜「玩石收藏趣事」專場演講

活動詳情請洽：02-2747-7749

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年5月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。
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