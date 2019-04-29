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靈藍逸動 點翠的價值何在

2019-04-29 10:06珠寶世界

【企劃／編輯部．資料提供／北京大方元 何青、蘇富比】

點翠的製成

　點翠是一種在金銀的托底上精心黏貼隨形修剪的翠鳥羽毛的珠寶工藝，是中國傳統首飾製作工藝之一，翠鳥之羽，光澤流麗，明豔非常，將之與珠寶金石鑲嵌組合，製成昂貴稀有的點翠首飾。所謂翠羽，也就是來源於一種叫翠鳥的鳥，它身軀嬌小，僅有麻雀那麼大。而那些柔細而鮮豔的寶藍色羽毛，也僅長在翅尖與鳥尾。點翠珠寶的原理說來簡單，但現代工作坊卻很難見其芳蹤。因為早在明清時期，上佳的翠羽就極為難得，即便是雲南都督獻給皇室的貢物，也不過每年數百對而已。

拍賣會上的點翠

　2015年香港蘇富比秋拍曾經拍出一件清19世紀「點翠嵌寶穿珠花頭面」，原本估價為2~3萬港元，最終以6萬8,750港元拍出，是預估價低標的3倍多。我們這次也向各為讀者介紹幾件拍賣場上直得注意的點翠飾品與擺件。

清19世紀 點翠嵌寶穿珠花頭面

估價20,000-30,000港元 (約84,306-126,459新台幣)

成交價68,750港元 (約289,801新台幣)

2015/12/3 蘇富比香港 Lot 309

清19世紀 點翠嵌寶穿珠花頭面，成交價68,750港元 (約289,801新台幣...
清19世紀 點翠嵌寶穿珠花頭面，成交價68,750港元 (約289,801新台幣)。
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清18/19世紀 點翠飾物一組11件

估價6,000-8,000英鎊 (約233,962-311,950新台幣)

成交價3,750英鎊 (約146,226新台幣)

2016/11/9 蘇富比倫敦 Lot 262

清18/19世紀點翠飾物一組11件，成交價3,750英鎊 (約146,226新台...
清18/19世紀點翠飾物一組11件，成交價3,750英鎊 (約146,226新台幣)。
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清19世紀 點翠嵌寶石「萬福慶壽」紋鈿子

估價4,000-6,000英鎊 (約181,775-272,662新台幣)

成交價11,875英鎊 (約539,644新台幣)

2013/5/15 倫敦蘇富比 Lot 82

清19世紀 點翠嵌寶石「萬福慶壽」紋鈿子，成交價11,875英鎊 (約539,6...
清19世紀 點翠嵌寶石「萬福慶壽」紋鈿子，成交價11,875英鎊 (約539,644新台幣)。
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清19世紀 青白玉鎏金銅點翠壽老瑞獸擺件《天合》款

估價2,000-3,000英鎊 (約80,340-120,510新台幣)

成交價2,750英鎊 (約110,467新台幣)

2018/11/9倫敦蘇富比 Lot 421

清19世紀 青白玉鎏金銅點翠壽老瑞獸擺件《天合》款，成交價2,750英鎊 (約1...
清19世紀 青白玉鎏金銅點翠壽老瑞獸擺件《天合》款，成交價2,750英鎊 (約110,467新台幣)。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年3月號】

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珠寶世界

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