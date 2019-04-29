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英國Getting Started展覽

2019-04-29 10:06珠寶世界

【資料提供／李芷寧 Chih-Ning Li】

　已經舉辦37年的Getting Started展覽，是一個經由英國金匠協會選出畢業5年內的30位傑出英國珠寶設計師組成的精彩展覽，這次的展期自2018年12月至2019年的1月，為期兩個月。旅居英國的珠寶設計師李芷寧也參與了這次展覽，收穫甚豐的她向我們分享這個精采的展覽，也可做為未來台灣珠寶、金工教育的重要參考。

豐富的課程與交流 培養合作機會

　一年一度的Getting Started展覽，僅限在英國5年內畢業的珠寶相關科系學生參加，且需要繳交報名資料，並由英國金匠中心The Goldsmiths’ Centre篩選出符合資格的設計師才能參展。

英國Getting Started展覽是新銳設計師最佳的學習平台。
英國Getting Started展覽是新銳設計師最佳的學習平台。
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　此展覽最特殊的地方在於主辦單位會為參展設計師提供為期一個禮拜的商業課程，一天大概有5種不同的課程，總共大約25堂課。課程會邀請英國珠寶業界知名人士與專家來演講與教課，內容包含計算成本、稅務、銷售技巧、行銷公關相關，以及設計師最需要了解的如何和藝廊合作、和珠寶店洽談寄賣方式以及智慧財產權的相關法律條文。除此之外，展會期間還有不對外開放的廠商晚會，讓參展設計師們認識更多英國不同的珠寶廠商，培養未來合作的契機。

　我很榮幸的參與了這次盛會，透過展出讓我更了解英國珠寶產業的運作模式。並且更進一步認識了歐洲及英國的珠寶市場。

參展設計師作品欣賞

設計師 李芷寧 Chih-Ning Li

　旅居英國珠寶設計師及金雕工藝師。在英國伯明翰讀完珠寶碩士後到佛羅倫斯學習手工雕金的技法長達兩年半。她的作品曾在英國、德國、 義大利、台灣展出，並於2018年回到英國倫敦創立珠寶品牌NING ART JEWELLERY。

旅居英國的珠寶設計師李芷寧也參與了這次展覽，收穫甚豐的她向我們分享這個精采的展覽...
旅居英國的珠寶設計師李芷寧也參與了這次展覽，收穫甚豐的她向我們分享這個精采的展覽。
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華爾滋 手環

　此手環創作靈感來自華爾滋 ，手工雕刻出的絹絲織紋象徵飛舞的裙擺、以及捲草紋線條代表著舞蹈的韻律。柔如絲的造型卻在堅硬的金屬媒材展現，軟硬衝擊卻無違和感。整體手環的形狀呼應了俏皮又柔美的圓舞曲。

手環創作靈感來自華爾滋 ，手工雕刻出的絹絲織紋象徵飛舞的裙擺。
手環創作靈感來自華爾滋 ，手工雕刻出的絹絲織紋象徵飛舞的裙擺。
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設計師 Elisavet Messi

　她的父親是機械工程師，因此她的作品以她對電線的創新使用而聞名。她最具代表性的作品是「stongi戒指」，由10米長的0.3貴金屬線製成，通過高壓縮轉變為實心戒指

由10米長的0.3貴金屬線製成，通過高壓縮轉變為實心的「stongi戒指」。
由10米長的0.3貴金屬線製成，通過高壓縮轉變為實心的「stongi戒指」。
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設計師 Annabel Hood

她最新的水杯系列是討論視覺和「殘疾」，通過使用盲文和其他編碼語言來強化這個理念，她將這種語言轉化成觸覺表面設計，來探討現今社會所存在的議題。

水杯系列是討論視覺和「殘疾」，她將語言轉化成觸覺表面設計，來探討現今社會所存在的...
水杯系列是討論視覺和「殘疾」，她將語言轉化成觸覺表面設計，來探討現今社會所存在的議題。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年3月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。
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