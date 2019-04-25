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古玉的沁色與做色判別

2019-04-25 09:32珠寶世界

【資料提供／鄭俊民】

古玉承載了中國古老的藝術和文化精髓，與世隔絕數百乃至千年而出土。在這些過程中，古玉受到各種物質侵蝕所形成的各種沁色，作為其歷經時間洗禮的象徵，也因而受到藏家推崇。近期玉器收藏市場的火熱，「偽做玉器」層出不窮。為了達到好價錢，不肖業者會採用各種人工方法在短時間內偽造出各種沁色，因此對古玉的沁色與做色有基本的認識是很重要的。

色彩繽紛的明清時期六方老玉印，印鈕造型各異。
色彩繽紛的明清時期六方老玉印，印鈕造型各異。
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認識玉的沁色與做色

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玉的呈色不外乎三種，一是原生色，指的是玉礦形成時因本身所含的致色微量元素不同，造成玉料不同的呈色；二是次生色，指的是玉料形成後因長時間的自然氧化與環境污染所形成的增生色，一般稱為皮色；另一種是玉料被人為採集雕琢後，經人為長期盤玩或長時間入土受陪葬物的污染所產生的質變與著色，一般稱為沁色，這些統稱為次生色。三是指人為的做色，是由人工以各種致色劑透過各種手法在玉料上著色，一般也稱為提色、烤色、染色。

有著自然美豔紅沁的明代風雲際會黃玉雙孔玏，紅黃沁色自然，層次豐富而鮮活。
有著自然美豔紅沁的明代風雲際會黃玉雙孔玏，紅黃沁色自然，層次豐富而鮮活。
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明代的白玉鳳啣牡丹。有著入土自然形成的撒金沁，沁色分布自然而生動亮麗。
明代的白玉鳳啣牡丹。有著入土自然形成的撒金沁，沁色分布自然而生動亮麗。
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天然次生色與人為做色的差別

世人慕古，古玉由古至今即為寶貨，歷來受到統治與富裕階層的喜愛，有需求就有供給，真古玉沒這麼多，做色仿古的技術便應運而生，根據典籍至少在宋代，匠人透過種種不傳的秘法來做色仿古，不管是煨、煮、炸、烤或是提染冰鎮，總之就是要在短時間內達到做色仿古的質感，但這些人為的做色玉往往在突出處或邊緣經人長時間盤玩後，大多還是會呈現些許褪色，在刀痕溝底處也常可見到有染劑殘存的積色暗沉，色塊邊緣也有些會呈現毛細現象，這些都是人工做色玉的特徵。

明代的青黃玉虎形珮。有著潤澤的天然黑色美沁，估計是採具黑沁的高古玉料改製而成。
明代的青黃玉虎形珮。有著潤澤的天然黑色美沁，估計是採具黑沁的高古玉料改製而成。
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再來說說天然沁色，沁色的成因十分複雜，除了時間外，還有二個重要的因素也要一起考量，就是玉材本身的質量與長期接觸的環境，換句話說一塊質地好的二千年漢玉，如果保存狀況佳也有可能完全無沁，但是一塊質地不佳或受到破壞的二百年清代玉，就算只入土百年也有可能成為滿沁質變品相，所以滿沁的玉不一定較老，無沁的玉也未必新。

明代青黃玉刀布錢玉珮。可觀察到凸起表面褪色與凹入處積色的明顯的提油做色痕跡。
明代青黃玉刀布錢玉珮。可觀察到凸起表面褪色與凹入處積色的明顯的提油做色痕跡。
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所以沁色的生成是因為質地受到破壞，除了人為長期的盤玩污染外，很多的是因入土後長期接觸到各種如朱砂、水銀與各類金屬器的腐蝕污染所產生的著色與白化質變，沁色的生成會先由接觸污染的凸起面和嗑傷玉璺處產生，而質變白化的玉件接觸人氣盤玩後會逐漸產生變化，使得呈色由白轉黃再盤下去會越發鮮明潤澤，這個過程玩家們稱之為盤變顯色，這也是盤玩古玉最大的樂趣。

元明時期玉臥馬。因長期入土受環境影響形成了色彩多元的沁色，沁蝕自然生動而美麗。
元明時期玉臥馬。因長期入土受環境影響形成了色彩多元的沁色，沁蝕自然生動而美麗。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年3月號】

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珠寶世界

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