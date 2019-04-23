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MOISEIKIN俄羅斯的繁華工藝

2019-04-23 09:22珠寶世界

【資料整理／Grace．資料提供／MOISEIKIN】

俄國珠寶藝術家Viktor Moiseikin，有著工程師、藝術家和珠寶商的三重身分，他不單只是設計珠寶，而是透過設計的過程，對寶石和金屬、科技以及歷史深入了解，並總是將素材以新奇和充滿詩意的方式結合，並且激發出令人醉心的色彩。Viktor同時也是俄羅斯知名的國家禮品製造商，至今已為20多個國家與皇室製作國禮及高級訂製工藝品。

MOISEIKIN品牌創始人Viktor Moiseikin。
MOISEIKIN品牌創始人Viktor Moiseikin。
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科學與人文創意交融 為個人品牌立基

Viktor對藝術和寶石的愛好是自小培養出來的，他的祖父是俄羅斯知名的雕塑家與建築師，年輕的Viktor因而受到啟發開始了解俄羅斯的藝術、哲學與文化；Viktor的父親則是一位地質學家，經常將探勘的礦石原石帶回家給Viktor，讓他的收藏多了許多礦物寶石，也讓Viktor的少年時代有這些大自然美麗的寶物陪伴，從而開啟他對寶石創作的興趣。

今年適逢豬年，Viktor便創作出這件豬廚師擺件，它捧著寶石火鍋的模樣真是可愛。
今年適逢豬年，Viktor便創作出這件豬廚師擺件，它捧著寶石火鍋的模樣真是可愛。
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19歲還在學習工程學和物理學的Viktor，創造了他的第一個品牌─Magic Crystal並開始嘗試寶石雕刻與雕塑，他出色的工藝和設計迅速為他打響了名聲；在雕塑與藝術品取得成功之後，Viktor以家族的姓氏開創了MOISEIKIN，並走入高級珠寶的殿堂。短短的幾年間，Viktor的公司拓展到有120多位藝術家，工匠和金匠，也讓他成為俄羅斯國家禮品的知名製造商，為20多國的皇室與政商菁英製作紀念禮品，甚至為索契的冬季奧運設計並製作獎牌。

雙色的黃金設計讓整體多了色彩變化，中央的紅寶碧璽十分搶眼，K金線條也頗具動感。
雙色的黃金設計讓整體多了色彩變化，中央的紅寶碧璽十分搶眼，K金線條也頗具動感。
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如今，MOISEIKIN的作品以貴重寶石和金屬為原料，品項則包含工藝擺件、珠寶首飾等，珠寶的款式則以戒指較多，作品中強烈的色彩與大膽的寶石運用，展現他在科學背景與人文涵養培育下的創意交融，以及俄羅斯的傳統工藝精華，因此MOISEIKIN的作品總是在細節特別用心。

豐富的色彩運用也是MOISEIKIN的特色。
豐富的色彩運用也是MOISEIKIN的特色。
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重視珠寶帶來的生活體驗

成為世界知名品牌之後，Viktor依然沒有忘記當初他進入藝術設計的初衷，至今仍舊維持他天真浪漫的創作性格。Viktor認為這個世界美麗、和諧又充滿魅力，他希望透過作品與藏家分享他所感受的一切，並且告訴大家，MOISEIKIN的作品不僅僅是珠寶而是藝術品，每件作品都是一段喜悅、愛與幸福的片段，能為藏家或配戴者帶來新的生活體驗，而Viktor也能在創作中感受到生命的節奏。

層層疊疊的的珍珠向上烘托主石，讓作品多了豐富的層次感。MOISEIKIN的經理表...
層層疊疊的的珍珠向上烘托主石，讓作品多了豐富的層次感。MOISEIKIN的經理表示，要收集到心目中大小適宜珍珠並不容易。
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Viktor說他不是一位完美主義者，但是一個理想主義者。在他的理想中，藝術創作不是用來炫耀財富，而是用來感受生命的，當你感受到這些奢華的極致與美麗，你便可以感受到無限快樂，他同時也希望透過作品與大家分享這樣愉悅的感受。

華爾滋系列戒指。透過品牌的獨家工藝鑲嵌，這些藍寶石可以自由的轉動，在配戴時可以搖...
華爾滋系列戒指。透過品牌的獨家工藝鑲嵌，這些藍寶石可以自由的轉動，在配戴時可以搖曳出特別效果。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年3月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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