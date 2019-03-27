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設計師的點翠情緣

2019-03-27 09:59珠寶世界

【企劃／編輯部．資料提供／李家珍設計師、林芳朱設計師】

兩岸的珠寶設計師，也有不少人對點翠有深入研究與創作，他們將傳統的點翠工藝與現代的工藝和寶石相融合，結合自己對傳統與現代的理解，創造出有個人風格的點翠首飾。

李家珍─台灣珠寶設計師協會理事長

無論是清宮的點翠、或掐絲琺瑯彩這樣的東方古樸元素，還是西方華麗的復古風格，李家珍總是能在這些傳統中碰撞出與眾不同的新創意。她熱衷於將這些有趣的素材重新設計，再一次喚起創新的生命故事。

福至安康 胸墜

福至安康─選用台灣的紅珊瑚為原料透過雕刻師的精工細琢成一朵並蒂牡丹，搭配上蝙蝠花...
福至安康─選用台灣的紅珊瑚為原料透過雕刻師的精工細琢成一朵並蒂牡丹，搭配上蝙蝠花型點翠。
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受到唐代詩人劉禹錫的「唯有牡丹真國色，花開時節動京城」的文字感觸，選用台灣的紅珊瑚為原料透過雕刻師的精工細琢成一朵並蒂牡丹，搭配上蝙蝠花型點翠巧妙的傳承中國傳統手飾中平安萬福，而多層次的流蘇點綴其中搖曳生姿，宛如一幅盛世景象，平安久遠、歲歲安康。

蝶戀花信 胸墜

蝶戀花信─花信意旨女子最美好的年紀，李家珍透過這件作品詮釋她對甜美的愛情和美滿的...
蝶戀花信─花信意旨女子最美好的年紀，李家珍透過這件作品詮釋她對甜美的愛情和美滿的婚姻的追求。
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蝴蝶被人們視為吉祥美好的象徵；花信意旨女子最美好的年紀，李家珍希望女子能在最青春美麗的年華遇到最好的另一半，因此透過這件作品詮釋她對甜美的愛情和美滿的婚姻的追求。

林芳朱─博物館級的珠寶設計師

資深珠寶設計師林芳朱，20幾年前開始收集點翠，不為什麼，只為了那抹「藍」，那神祕又不可思議百年閃耀的光澤。她一直希望能將點翠的歷史價值與文化傳承下來，因此古董點翠在林芳朱的設計領域中佔了極重要的一環，她用過許多方式去設計點翠，如繩結、鑲嵌銀飾，直到用專利技術極致米珠工藝技巧去設計時，才覺得點翠找到了它真正的「家」。

如意鎖珮點翠鍊墜

如意鎖珮點翠鍊墜─以東方設計思維為主，西方工藝技術為輔，挑戰全新的珠寶工藝技術「...
如意鎖珮點翠鍊墜─以東方設計思維為主，西方工藝技術為輔，挑戰全新的珠寶工藝技術「極致米珠」，將古物給予時尚生機。
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作品融入古董文物承載著歷史的軌跡，彌足珍貴。林芳朱以東方設計思維為主，西方工藝技術為輔，並挑戰全新的珠寶工藝技術「極致米珠」鑲嵌技術，將古物給予時尚生機，表達出中國風珠寶的新潮樣貌

點翠后冠

點翠后冠─運用西方皇室冠冕的形式與清代最具特色的點翠工藝融合一體，用其獨特的創意...
點翠后冠─運用西方皇室冠冕的形式與清代最具特色的點翠工藝融合一體，用其獨特的創意，做了一個現代時尚的傳承。
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該作品運用西方皇室冠冕的形式風格與清代最具特色的點翠工藝，將作品融合一體，林芳朱把古代中、西文化，用其獨特的創意，做了一個現代時尚的傳承。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年3月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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