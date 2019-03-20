親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

為何部分737 Max會失事？傳獅航1名休假機師救過一次

科學還是迷信？ 從科學教育看星座與占星學

陳世英平行宇宙個展

2019-03-20 09:55珠寶世界

【整理／吳靜華．資料提供／Wallace Chan International Limited】

　佳士得香港在1月14至18日，舉行【SHAPESHIFTER─陳世英平行宇宙個展】，展出80件陳世英創作生涯中最具代表性的作品，帶領觀賞者飛越時空，回顧陳世英45年來的奇妙旅程。

45年創作結晶 展現藝術的力量

　這次展出融匯多元文化、精湛工藝與無比創意，也是陳世英45年來的心血結晶，包含當代雕塑、珠寶藝術及創新作品，像是備受推崇的世英切割、鈦金屬工藝、翡翠切割潤光專利技術、石鑲石工藝、真空妙有及世英陶瓷。陳世英認為，每一件作品、每一種工藝甚至是每一次創新，都是一個宇宙，不同的宇宙之間相互滋養，所以這個展覽命名為「平行宇宙」，就是要表達創作不是單向或是線性的過程，而是多向且跳躍的。

這次展出融匯多元文化，是陳世英45年來的創作心血結晶，包含當代雕塑、珠寶藝術及創...
這次展出融匯多元文化，是陳世英45年來的創作心血結晶，包含當代雕塑、珠寶藝術及創新作品。
分享

　這次現場展出的作品十分精彩，本刊節錄部份作品介紹如下：

蝴蝶星雲 胸針

(左)黃鑽、鑽石、翠榴石、粉紅剛玉、紫水晶、紅寶石、鈦金屬。 (右)黃鑽、鑽石、...
(左)黃鑽、鑽石、翠榴石、粉紅剛玉、紫水晶、紅寶石、鈦金屬。 (右)黃鑽、鑽石、翠榴石、粉紅剛玉、紅寶石、鈦金屬。
分享

　蝴蝶星人的身軀以太空金屬─鈦金屬配合微雕的祥雲紋路打造，上面鑲以閃鑽彩色光芒，部份鑲有紫晶浮雕及陰雕，以及各種自由切割的粉紅剛玉，以工藝凝住幻彩流光，扭曲視覺，呈現宇宙中無形的聲波。

SHAPESHIFTER 墜飾

黃鑽、鈦金屬、世英陶瓷。
黃鑽、鈦金屬、世英陶瓷。
分享

　小時候成長的記憶，讓陳世英對瓷羹有著特殊的情懷，長大之後，他經歷了七年的研究，以及無數次的實驗，終於創造出比鋼堅硬五倍的「世英陶瓷」。其兼具豐富的色彩、強烈的光澤，毫不脆弱也能體現當代精神，更成為他的創作素材。

玉龍千翠 胸針

翡翠、珍珠、鑽石、綠碧璽、紅寶石、青金石、水晶、蛋白石、藍寶石、黃鑽、鈦金屬。
翡翠、珍珠、鑽石、綠碧璽、紅寶石、青金石、水晶、蛋白石、藍寶石、黃鑽、鈦金屬。
分享

　作品以戰國時期的龍鉤作為原型，呈現鳳首龍身，一身化多身的當代演繹。

　創作上以龍鳳象徵陰陽互應，讓漫鑽滿石的閃爍擁抱翡翠的溫潤，讓媲美天上彩霞的色彩互相交纏，讓華夏文化在現代工藝的施騰下活靈活現。潤玉千翠造就了鳳首龍身的無上結合，象徵著力量與仁愛在相融之中，延綿千秋萬世。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年3月號】

分享

珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

相關新聞

蘇富比 2018年珠寶拍賣報告

2019-03-11 12:07

點翠 古樸工藝綻放新風采

2019-03-06 10:50

大岩典史 金工寶石結構設計名家

2019-02-27 11:20

Wallace Chan陳世英推出「世英陶瓷」 開創珠寶設計新格局

2019-02-20 11:54

挑選南洋珠的要訣

2019-02-12 09:53

賈靜雯修杰楷 浪漫珍珠婚禮

2019-01-31 11:12

淬鍊時光的韻味 GALENE Jewellery

2019-01-29 15:27

從DiamondView看祖母綠的填充結構

2019-01-22 09:29

國際拍賣市場成交精選

2019-01-15 10:55

珍珠 最有女人味的寶石

2019-01-11 11:06

明清玉器賞購要訣 工法篇

2018-12-21 10:36

帕拉伊巴和藍寶石的檢測

2018-12-14 13:02

灌膠(充填人造樹脂)的紅寶石

2018-12-06 09:16

永井純子─投入珠寶五十載

2018-12-05 11:39

Peonia Diamond彼愛麗鑽石 秋冬新品上市

2018-12-05 10:13

秋季珠寶盛會 世界珠寶展現場直擊

2018-11-22 09:30

「阿姑」周遊的世紀紅寶石婚禮

2018-11-21 09:55

封面人物─鄭書瑄 Jessica

2018-11-16 09:43

Martin Rapaport 鑽石產業的現況

2018-11-12 09:28

寶石─閃亮結婚紀念日

2018-11-07 11:08

化腐朽為神奇—玉雕魔法師

2018-10-30 10:28

MAGERIT遊走幻想與現實的神話珠寶

2018-10-25 09:38

珍珠鑲工名師大島敏幸．井藤喜晴

2018-10-11 15:26

SSEF訊息分享─翡翠篇

2018-10-03 10:56

SCAVIA 跨越百年的熱情

2018-09-25 11:53
看更多

熱門文章

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:19

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53

光看卡司就想追！韓劇《她的私生活》除了朴敏英、金材昱還有「他們 」

2019-03-15 12:09

兩大網路巨頭破天驚結盟　PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 15:58

「不配住紐約」的一代 不只賴在家 還能不下床！

2019-03-19 12:00

卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟

2019-03-15 12:09

瞬間到香港 有哏眷村 左營果貿社區

2019-03-18 14:12

下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招

2019-03-19 12:00

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 11:59

馬自達百萬柴油車瑕疵連環爆 魏憶龍律師教你自保招數

2019-03-15 16:06

走進百年小鎮的日常 探尋美濃春光

2019-03-18 15:33

被動元件蟄伏中 Q3旺季或可走出低潮

2019-03-15 12:51

年報、股利、獲利展望 董事會行情大串燒 8家大咖登場 誰最旺？

2019-03-15 12:51

藍綠之戰關鍵 地方派系大勝真相秘辛

2019-03-15 16:06

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 11:55

不是只有龍虎塔的蓮池潭

2019-03-18 14:17

選擇性遺忘不簡單 新研究：「故意忘記」比「記得」更費腦力

2019-03-18 14:00

絕美夜景配肉吃！全台最高景觀燒肉懷石餐廳「和牛47 」開幕

2019-03-15 12:09

拜文昌求考運！ 謝沅瑾曝正確撇步

2019-03-15 16:05

中國政策牛肉大餐 台灣哪些概念股吃得到？

2019-03-15 12:51

雞蛋水餃 殭屍股 政策揮刀 誰能絕地求生？

2019-03-15 12:52

港星任達華推薦高雄醫療觀光

2019-03-18 13:06

雙語城市不是夢 Taxi司機開口講英文

2019-03-18 14:10

真人真事改編！《法律女王》演出美國唯二女大法官爭取性平故事

2019-03-15 12:09

韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛

2019-03-15 12:09

2019年MWC直擊 摺疊機獨領風騷 引爆換機潮？4大難題待解

2019-03-15 12:52

世棒賽12強 11月台中開打

2019-03-19 15:28

這個老商業模式 為何突然成為 企業的救命丹？

2019-03-15 16:06

一個展覽 看藝術也能看時代

2019-03-19 15:26

踩著踏板的行動夢想──MY DAILY BEVERAGE.CO 焼き焼きYAKI

2019-03-18 13:39

放眼切削加工新應用 聚焦超音波解決方案

2019-03-20 09:53

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 09:53

捍衛空品硬起來 台中市府堅持中火4號機組除役

2019-03-19 15:28

餐車風 瘋餐車──La Rue 文創三輪車

2019-03-18 13:16

攜手柯南故鄉 台中打造漫畫城

2019-03-19 15:28

研究稱太陽能地球工程如高血壓藥 劑量合適就可緩解地球症狀

2019-03-15 12:59

從「工商心理學」看見企業與員工的關係 共創雙贏

2019-03-18 08:27

媽祖文化節 12百年廟同樂

2019-03-19 15:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top