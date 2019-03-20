陳世英平行宇宙個展

【整理／吳靜華．資料提供／Wallace Chan International Limited】

佳士得香港在1月14至18日，舉行【SHAPESHIFTER─陳世英平行宇宙個展】，展出80件陳世英創作生涯中最具代表性的作品，帶領觀賞者飛越時空，回顧陳世英45年來的奇妙旅程。

45年創作結晶 展現藝術的力量

這次展出融匯多元文化、精湛工藝與無比創意，也是陳世英45年來的心血結晶，包含當代雕塑、珠寶藝術及創新作品，像是備受推崇的世英切割、鈦金屬工藝、翡翠切割潤光專利技術、石鑲石工藝、真空妙有及世英陶瓷。陳世英認為，每一件作品、每一種工藝甚至是每一次創新，都是一個宇宙，不同的宇宙之間相互滋養，所以這個展覽命名為「平行宇宙」，就是要表達創作不是單向或是線性的過程，而是多向且跳躍的。

這次展出融匯多元文化，是陳世英45年來的創作心血結晶，包含當代雕塑、珠寶藝術及創新作品。 分享 facebook

這次現場展出的作品十分精彩，本刊節錄部份作品介紹如下：

蝴蝶星雲 胸針

(左)黃鑽、鑽石、翠榴石、粉紅剛玉、紫水晶、紅寶石、鈦金屬。 (右)黃鑽、鑽石、翠榴石、粉紅剛玉、紅寶石、鈦金屬。 分享 facebook

蝴蝶星人的身軀以太空金屬─鈦金屬配合微雕的祥雲紋路打造，上面鑲以閃鑽彩色光芒，部份鑲有紫晶浮雕及陰雕，以及各種自由切割的粉紅剛玉，以工藝凝住幻彩流光，扭曲視覺，呈現宇宙中無形的聲波。

SHAPESHIFTER 墜飾

黃鑽、鈦金屬、世英陶瓷。 分享 facebook

小時候成長的記憶，讓陳世英對瓷羹有著特殊的情懷，長大之後，他經歷了七年的研究，以及無數次的實驗，終於創造出比鋼堅硬五倍的「世英陶瓷」。其兼具豐富的色彩、強烈的光澤，毫不脆弱也能體現當代精神，更成為他的創作素材。

玉龍千翠 胸針

翡翠、珍珠、鑽石、綠碧璽、紅寶石、青金石、水晶、蛋白石、藍寶石、黃鑽、鈦金屬。 分享 facebook

作品以戰國時期的龍鉤作為原型，呈現鳳首龍身，一身化多身的當代演繹。

創作上以龍鳳象徵陰陽互應，讓漫鑽滿石的閃爍擁抱翡翠的溫潤，讓媲美天上彩霞的色彩互相交纏，讓華夏文化在現代工藝的施騰下活靈活現。潤玉千翠造就了鳳首龍身的無上結合，象徵著力量與仁愛在相融之中，延綿千秋萬世。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年3月號】