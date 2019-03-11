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蘇富比 2018年珠寶拍賣報告

2019-03-11 12:07珠寶世界

【資料整理／編輯部．資料提供／蘇富比】

珠寶首飾的拍賣成績，在2018年的表現可說是可圈可點，可見全球藏家對高品質珠寶的喜愛與青睞。然而，眾多的拍賣結果與驚人紀錄看得大家眼花撩亂，這次我們在蘇富比的協助下，將他們2018年的重點成交結果整理如下，提供給各位讀者參考、查找。

皇室珠寶表現驚人

自2007年開始在日內瓦舉辦皇室及貴族珠寶拍賣，至今成交總額已達3.5億美元。
自2007年開始在日內瓦舉辦皇室及貴族珠寶拍賣，至今成交總額已達3.5億美元。
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波旁‧帕爾瑪家族皇室珠寶

　這場拍賣100件拍品全數拍出，總成交額為5,350萬瑞士法郎(5,310萬美元)，高於預估價逾7倍，創任何皇室珠寶拍賣的世界紀錄，打破1987年溫莎公爵夫人珠寶系列拍賣保持多年的紀錄。

瑪麗‧安托瓦內特皇后(Queen Marie Antoinette)珍珠首飾以3...
瑪麗‧安托瓦內特皇后(Queen Marie Antoinette)珍珠首飾以3,640萬瑞士法郎(3,620萬美元)成交，刷新天然珍珠拍賣世界紀錄。
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極具歷史價值鑽石─法納斯藍

　該鑽以670萬瑞士法郎(670萬美元)成交。這枚歷史顯赫而悠久的名鑽原是西班牙王后伊麗莎白‧法納斯(Elisabeth Farnese)於1715年獲贈的禮物，其後經歐洲四大皇室珍藏。

這枚 6.16 克拉梨形藍鑽歷經同一家族承傳300年後，首次在市場上亮相。
這枚 6.16 克拉梨形藍鑽歷經同一家族承傳300年後，首次在市場上亮相。
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珍稀鑽石與彩寶

白鑽

　拍賣史上其中兩枚最具份量、最純淨的白鑽，2018年5月於日內瓦拍賣以高於預估價成交，這兩枚鑽石均在博茨瓦納(Botswana)被發掘開採，足色全美，這兩枚鑽石均在博茨瓦納(Botswana)被發掘開採，足色全美。

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51.71克拉圓形鑽石成交價為926萬瑞士法郎(逾925萬美元)，當時估價為790-910萬瑞士法郎。

50.39克拉橢圓形鑽石則為813.1萬瑞士法郎(逾812萬美元)，當時預估價為700-770萬瑞士法郎。

別具意義的藍鑽

以「愛」為名的5.00克拉的方形豔彩藍色鑽石戒指，淨度VS2淨度，於2018年1...
以「愛」為名的5.00克拉的方形豔彩藍色鑽石戒指，淨度VS2淨度，於2018年10月以1.084億港元在香港成交。
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寶石

24.70克拉古墊形「鴿血紅」紅寶石戒指於2018年4月在香港以8,640萬港元...
24.70克拉古墊形「鴿血紅」紅寶石戒指於2018年4月在香港以8,640萬港元成交。
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私人珍藏與顯赫來源

　芭芭拉辛納屈(Barbara Sinatra)收藏珠寶於2018年12月在紐約拍賣，總成交額達470萬美元，拍品悉數拍出。其中最高價拍品為法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)置於香檳杯中求婚用的鑽石戒指，該戒指重達20.60克拉，以169.5萬美元成交(預估價為100-150萬美元)。

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年3月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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