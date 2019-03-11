蘇富比 2018年珠寶拍賣報告
【資料整理／編輯部．資料提供／蘇富比】
珠寶首飾的拍賣成績，在2018年的表現可說是可圈可點，可見全球藏家對高品質珠寶的喜愛與青睞。然而，眾多的拍賣結果與驚人紀錄看得大家眼花撩亂，這次我們在蘇富比的協助下，將他們2018年的重點成交結果整理如下，提供給各位讀者參考、查找。
皇室珠寶表現驚人
波旁‧帕爾瑪家族皇室珠寶
這場拍賣100件拍品全數拍出，總成交額為5,350萬瑞士法郎(5,310萬美元)，高於預估價逾7倍，創任何皇室珠寶拍賣的世界紀錄，打破1987年溫莎公爵夫人珠寶系列拍賣保持多年的紀錄。
極具歷史價值鑽石─法納斯藍
該鑽以670萬瑞士法郎(670萬美元)成交。這枚歷史顯赫而悠久的名鑽原是西班牙王后伊麗莎白‧法納斯(Elisabeth Farnese)於1715年獲贈的禮物，其後經歐洲四大皇室珍藏。
珍稀鑽石與彩寶
白鑽
拍賣史上其中兩枚最具份量、最純淨的白鑽，2018年5月於日內瓦拍賣以高於預估價成交，這兩枚鑽石均在博茨瓦納(Botswana)被發掘開採，足色全美，這兩枚鑽石均在博茨瓦納(Botswana)被發掘開採，足色全美。
51.71克拉圓形鑽石成交價為926萬瑞士法郎(逾925萬美元)，當時估價為790-910萬瑞士法郎。
50.39克拉橢圓形鑽石則為813.1萬瑞士法郎(逾812萬美元)，當時預估價為700-770萬瑞士法郎。
別具意義的藍鑽
寶石
私人珍藏與顯赫來源
芭芭拉辛納屈(Barbara Sinatra)收藏珠寶於2018年12月在紐約拍賣，總成交額達470萬美元，拍品悉數拍出。其中最高價拍品為法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)置於香檳杯中求婚用的鑽石戒指，該戒指重達20.60克拉，以169.5萬美元成交(預估價為100-150萬美元)。
【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年3月號】
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