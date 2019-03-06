點翠 古樸工藝綻放新風采

【企劃／編輯部．資料提供／享媛藝術珠寶、點翠原件、國立故宮博物院】

驚豔世界的「中國藍」

點翠是傳統的金屬工藝和羽毛工藝的完美結合，在清代康熙、雍正、乾隆時期達到發展頂峰，在當時也是身分地位的象徵，只有清宮貴族或是富貴人家的女兒出嫁才能使用。其之所以珍貴，除了有精細的底座與鑲嵌的華貴珠寶外，更在於翠羽的稀有，尤其是文化與歷史層面所代表的意義，則難以衡量。

曾在【後宮甄嬛傳】中飾演端妃的李宜娟，配戴起點翠首飾特別有味道。(圖片提供/《中國寶石》雜誌) 分享 facebook

什麼是點翠？

翠，即翠鳥之羽。翠鳥因為有一身翠綠的羽翼而得名，從頭部至後頸羽翼，為暗綠色而有光澤，身體密布淡藍色斑點，雌鳥色澤則為淡藍色。而只有在翠鳥背部的極少部分羽毛，呈現土耳其藍或紫藍色，才有資格作為點翠飾品。

翠鳥的羽色獨特，也是點翠這項傳統工藝的精隨所在。(攝影/陳建州) 分享 facebook

點翠的製作是將金、銀、銅鎏金，以掐絲的技法，打造各類吉祥喜慶圖案的胚底，再將翠鳥身上為數不多的土耳其藍或紫藍色的羽毛，裁剪成符合的形狀，一分都不能少，一片片、一縷縷的黏貼在金屬底座上，之後鑲嵌珍珠、翡翠、紅珊瑚、瑪瑙等寶玉石並組合各部份零件，製成各種首飾。

點翠是結合了金屬工藝與羽毛工藝的完美呈現。(享媛藝術珠寶) 分享 facebook

據說，翠羽必須由活的翠鳥身上拔取，才可保證顏色之鮮豔華麗，因為翠鳥一旦生病或死亡，羽毛便會喪失光澤；翠羽根據部位和工藝的不同，可以呈現不同色彩，加之鳥羽的自然紋理和光澤，使作品富於變化，生動活潑。

囍字珠翠鈿子，清代時候作品。點翠變化鮮明、珊瑚穩重而喜氣，樣式端莊，做工規矩。(國立故宮博物院) 分享 facebook

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年3月號】