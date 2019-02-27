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川金二會登場！什麼可期待、什麼就甭指望了？

大岩典史 金工寶石結構設計名家

2019-02-27 11:20珠寶世界

【撰文／蔡蟳．圖片提供／大岩典史】

　藝術與商業有無衝突呢？童趣和雅趣能成賣點嗎？這樣的問題依直在我腦中縈繞，直到見著大岩先生的珠寶首飾，結合了建築結構和珠寶金工，兼具了可看性、可戴性、可買性，這才豁然開朗。

大岩典史先生。
大岩典史先生。
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堅持與客戶共同創作

　原本在大學讀的是電腦資訊，大岩先生對珠寶起心動念是出於突然再化為行動，到美國偶然讀了個G.G. (研究寶石學家)，再學習金工技術成了必然，化零為整。精誠所至，金石為開，相信很多的前輩專家們應該也都有如此經歷才對。

　大岩先生又拿著DM，指著上面取名「AnCrea」此一品牌名稱做說明。這是「唯一」的大寫「A」與「創造 Creation」英文的合成造語。闡釋的是，我們的每一件珠寶作品都是為客人特別量身訂製，也絕不忘記要與客人共同創作的這種理念，此為他們最是珍惜的圭臬。

Air系列

　原意「空氣」如斯構造體的桁架結構為他的主要珠寶設計系列，近幾年來頻頻獲得「JJA JEWELLERY DESIGN AWARDS 2013東京都知事獎˙受獎」、「日本工商會主席獎˙受獎」等珠寶設計比賽的獎章。

　所謂「桁架結構」是以三角形等幾何圖形為基本單位，然後再將該些個別的聚合體組成結構形式，很俐落又科學，且散發出無性別差異的氣氛為其特點。這般結構，不說遠方歐洲浪漫之都的巴黎鐵塔，就拿台灣近處連接南北的西螺大橋，都可深刻感受如此大跨度的變化及組合。此發想居然是在對應金價居高不下，原本對建築擁有相當興趣的大岩先生，遂在減輕重量、節省材料等想法下所激發出的神來之筆。

手鐲。以「空氣感」為主題設計，當肌膚直接與黃K金接觸時，白K金猶如浮起一般，鑽石...
手鐲。以「空氣感」為主題設計，當肌膚直接與黃K金接觸時，白K金猶如浮起一般，鑽石漂浮於手腕之上。
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鑽石插針耳飾與頭冠。桁架結構的設計可達立體化及輕量化，那對耳飾經過晃動，光線映照...
鑽石插針耳飾與頭冠。桁架結構的設計可達立體化及輕量化，那對耳飾經過晃動，光線映照之下可是閃閃發亮。
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Kasanari系列

　以日文羅馬拼音為命名的「交疊系列」則利用寶石玫瑰車工(Rose Cut)的透鏡效應，將寶石與寶石桌面上下兩相交疊，所散發出來的珠寶光彩特色。玫瑰車工是18世紀曾被廣泛運用於鑽石加工方法，但由於不利於寶石火彩和亮度的顯示，目前僅用於小顆鑽石(折射率2.42)、鋯石(折射率1.93～1.98)和石榴石(折射率1.73～1.89)的加工。

　玫瑰車工適合於不完整的寶石晶體，如板狀、尖角狀或厚度較小的寶石晶體，所用的原石通常較薄，加工時多求保持重量所以不太講究比例，故不太「出火」(表現出火光)為該車工的優點，是可以最大程度的來保持寶石重量。

「交疊」(Kasanari)系列。
「交疊」(Kasanari)系列。
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　大岩先生因此拿玫瑰車工與他種的刻面石彼此貼近重疊，迸溢出單獨使用寶石時沒有的效果，若三棱鏡似的萬花筒這般童趣，讓上下寶石結合呈現變化多端的視覺效果。方法有：玫瑰車工x有刻面的鑽石，現出優雅的光彩；玫瑰車工x有刻面的寶石，顯現強烈的光彩；同為彩色寶石做交疊的話，會產生遊色效果這種新奇感覺的寶石首飾。

「交疊」(Kasanari)系列。
「交疊」(Kasanari)系列。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年1月號】

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珠寶世界

《珠寶世界》雜誌創刊於2004年9月，社長邱惟鐘為資深珠寶文化人。這是一本結合了市場性與專業性的珠寶雜誌，讀者群涵括了珠寶商、相關從業人員、精品愛好者及對珠寶有興趣的消費者、收藏家，是市面上質感最佳、內容最豐富的專業珠寶雜誌。

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