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Wallace Chan陳世英推出「世英陶瓷」 開創珠寶設計新格局

2019-02-20 11:54珠寶世界

【資料整理／吳靜華．資料提供／Wallace Chan International Limited】

享譽國際的藝術家陳世英先生在紐約舉辦發佈會。
享譽國際的藝術家陳世英先生在紐約舉辦發佈會。
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　珠寶藝術家Wallace Chan陳世英，日前在紐約發布他花了7年時間研發出的「世英陶瓷」，這種創新材料的堅硬程度比剛硬5倍，這13件首次面世、以陶瓷為主的珠寶藝術創作，每一件都是對宇宙的哲學探索，訴述古今故事，表達他對未來的奇思妙想。

藍寶石3顆12.713克拉、海藍寶石、鑽石、藍寶石、世英陶瓷及鈦金屬。
藍寶石3顆12.713克拉、海藍寶石、鑽石、藍寶石、世英陶瓷及鈦金屬。
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尖晶石 12.88克拉、鑽石、粉紅剛玉、世英陶瓷、鈦金屬。
尖晶石 12.88克拉、鑽石、粉紅剛玉、世英陶瓷、鈦金屬。
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　Wallace Chan是華人珠寶圈內的重要人物，自1987年他發布「世英切割」，以逆向思維為主導，結合寶石切割和陰雕的技術，深化為立體內雕，配合精算式進行角度切割，改變折射角度令影像重迭，形成立體多線條的倒影，創造五面倒影；後來又推出了輕巧堅硬的鈦金屬高級珠寶。這次Wallace Chan在紐約The Crosby Hotel舉行名為《Shapeshifter：陳世英的平行宇宙》發佈會，展示13件「世英陶瓷」高級珠寶。

鑽石、水晶、青金、蛋白石、粉紅剛玉、世英陶瓷、鈦金屬。
鑽石、水晶、青金、蛋白石、粉紅剛玉、世英陶瓷、鈦金屬。
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　Wallace Chan與陶瓷結緣於其童年。五歲時，他意外地摔破了一隻瓷羹，至今仍對該次經歷念念不忘。他在發佈會中說：「我們的記憶，是我們最偉大的材料。」這段童年回憶，就是他的靈感來源；20多歲的Wallace Chan開始收藏不同陶瓷工藝品，在2011年，為了實踐他的創作願景，他開始研究陶瓷，並將其運用於高級珠寶中，世英陶瓷珠寶質感柔潤，光彩明麗，饒富當代精神。

祖母綠96.71克拉、海水藍寶、南洋珠、紅寶碧璽、粉紅剛玉、綠色碧璽、紫水晶、鑽...
祖母綠96.71克拉、海水藍寶、南洋珠、紅寶碧璽、粉紅剛玉、綠色碧璽、紫水晶、鑽石、世英陶瓷及鈦金屬。
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　Wallace Chan以陶瓷為骨幹的全新珠寶藝術作品，亦在香港佳士得舉行的非銷售個展中展出，展覽在2019年1月14日至18日公開展覽，展出的作品不少更是從未曝光之作，品項包含他過去45年創作生涯中的創新發明，除了前述的世英切割、鈦金屬，以及世英陶瓷之外，還有翡翠切割潤光專利技術等，無法前往的讀者也不用失望，屆時本刊也將會報導該展重點。

南洋珍珠3顆、黃鑽、鑽石、粉紅剛玉、鈦金屬、世英陶瓷。
南洋珍珠3顆、黃鑽、鑽石、粉紅剛玉、鈦金屬、世英陶瓷。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年1月號】

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珠寶世界

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