挑選南洋珠的要訣

【企畫／編輯部．圖片提供／大喨真珠 張貞富】

現今全世界最美麗最大顆的珍珠皆來自於南太平洋的天然海水珍珠，也是我們常說的南洋珠(South Sea Pearl)

日本蠔體積小存活率不高，最大只到9mm。 分享 facebook

如何挑選南洋珠

挑選南洋珠的要訣不外乎大小(Size)、顏色(Color)、形狀(Shape)、表面特徵(Face)及光澤(Luster)五個要素。

南洋珍珠有許多種顏色，相當美麗。(大喨真珠提供) 分享 facebook

一、大小(Size)

珍珠大小以公釐(mm)為單位，白色南洋珠和金色南洋珠的母蚌通常可以培育出9~14mm的珍珠，所以14mm以上的白色和金色南洋珠產量非常少；大溪地珍珠(黑珍珠)則體形較小，通常以8~13mm為主，13mm以上數量便非常少見。

二、顏色(Color)

白色南洋珠以白色、灰白色、銀色、奶油色、銀白色、銀粉色、銀灰色為主，通常以略帶銀粉色系最佳；金色南洋珠以淡黃色、黃色、香檳色、金色為主，其中以帶有香檳色系及黃金色最好；大溪地黑珍珠則會有十多種色系出現，其中又以灰色、櫻桃綠、墨綠色、藍綠色、黑色較常見，當中以櫻桃綠及藍綠色最少見。

三、形狀(Shape)

大部份的珍珠形狀都會呈現出不規則的形狀，在數以百萬顆的珍珠當中，專業人員會將珍珠區分為圓形(Round)、近圓形(Near Round)、橢圓形(Oval)、水滴形(Drop)，鈕釦形(Button)，不規則形狀的巴洛克(Baroque)，和無核的客旭狀(keshi)，通常正圓形的珍珠佔比不到5%，所以非常珍貴。

四、表面特徵(Face)

國際珍珠投標會將南洋珠的表面乾淨度，依照品質分別區分為四個等級。 分享 facebook

五、光澤(Luster)

南洋珍珠的光澤源自於一顆珍珠在母蚌中成長的過程，同時也代表著這顆母蚌的優劣，體質強壯有力的蠔能夠不斷分泌珍珠質來包裹珠核，因而產生出美麗的珍珠，所以評定珍珠光澤是所有珍珠在挑選的過程中，最難評估也是最困難的一部份，專家通常會觀察珍珠表面在外來光源照射下，所呈現的鏡面效應來分析珍珠層的厚度和珍珠層的好壞，一顆光澤亮麗的南洋珠，通常會在珍珠的表面上反射出自己的身影，如果能夠進一步看見自己臉部的輪廓，代表這顆南洋珠的珠層結構非常完整細膩，所以能夠呈現出最美麗的珍珠光澤。

所謂珠光寶氣，珍珠如果沒有美麗的光澤就無法展現出牠的貴氣，所以在選購南洋珠的所有條件當中，這才是最需要特別留意的要訣，因此任何一顆能夠散發出美麗光澤的珍珠都屬上品。

南洋珍珠項鍊。(大喨真珠提供) 分享 facebook

金色南洋珍珠項鍊。(大喨真珠提供) 分享 facebook

【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年1月號】