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淬鍊時光的韻味 GALENE Jewellery

2019-01-29 15:27珠寶世界

【整理／吳靜華．資料提供／GALENE Jewellery】

　誰說歲月只能帶走美好？當我們看過20歲的青春洋溢、30歲的純韻迷人；歲月不僅乘載著我們對未來的期待，也沉澱了經驗、知性與能量，這也是2018年GALENE Jewellery 所要表現的人生篇章。

GALENE Jewellery兩位設計師汪智偉(左)與王耀練(右)。
GALENE Jewellery兩位設計師汪智偉(左)與王耀練(右)。
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以珊瑚設計 展現生命的無限

　GALENE Jewellery於2018 年11月10、11日，假台北市君品酒店伏爾泰廳展出新品系列，現場以特殊花材點綴，呈現自然與精品交輝之感。本次策展主題，是結合了生命中的無限與有限。8於漢字書寫為「八」，意味著繁茂與吉祥，若若將8橫倒就成為「∞」(無限)，意味著無窮無盡、無限無極。而邈無極致的宇宙，於某些層面而言，和8與「∞」亦有密不可分的關聯。此外，中國易經(古代中國哲學占卜書籍)中認為，世界是由8個要素所支配，而將八個要素用來解釋吉凶和現象，就是八卦。

18K白/黃金、白色寶石珊瑚、橄欖石、墨玉、黃色剛玉、圓鑽。
18K白/黃金、白色寶石珊瑚、橄欖石、墨玉、黃色剛玉、圓鑽。
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在既有概念中 開創新的格局

　回顧2018，可以說是變動與憂喜交錯的年份，GALENE設計師王耀練、汪智偉特以8和2018戊戌年為靈感發想，在品牌既有系列上，增加了更多創意與延伸。例如白珊瑚Art Déco胸針，是一件可以作為多重配飾的作品；除了別緻的墜飾外，還可變化成耳環、胸針，設計上主要是以白珊瑚、墨玉依造型精磨鑲嵌，輔以黃彩剛和鑽石並襯托主石─貴橄欖石；台灣藍寶、白珊瑚胸針，則可拆卸為另一只戒指。

18K白金、赤紅寶石珊瑚、紅色剛玉、圓鑽。
18K白金、赤紅寶石珊瑚、紅色剛玉、圓鑽。
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　東遊印象系列中，摩羯魚兩用別針墜飾，以寶石珊瑚為魚身結合鑽石和南洋珠，為一件華貴繽紛的作品；伯利恆之星系列列延伸的聖母之心別針，源自翡冷翠之旅的靈感激盪，代表無限的愛和慈悲；以往頗受歡迎的瓶花系列，這次更進一步探索台灣藍寶中藍綠色調，細微漸層交錯，相互映襯的深遂美感。

18K白金、紅色寶石珊瑚、台灣藍寶、祖母綠、墨玉、珍珠與圓鑽。
18K白金、紅色寶石珊瑚、台灣藍寶、祖母綠、墨玉、珍珠與圓鑽。
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　此次特展，除了新舊作品的重現與創新，也預示著GALENE Jewellery即將邁入第10個年頭，藉著此次機會暖身並籌備更多精彩豐富的作品。

18K白/玫瑰金、赤紅寶石珊瑚、南洋珠、祖母綠、台灣藍寶、黑圓鑽與白圓鑽。
18K白/玫瑰金、赤紅寶石珊瑚、南洋珠、祖母綠、台灣藍寶、黑圓鑽與白圓鑽。
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【完整內容請見《珠寶世界雜誌》2019年1月號】

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珠寶世界

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