一次滿足各式鞋迷們的胃口！NIKE DUNK LOW 全新版本將開賣
談及今年街頭吹起的球鞋風潮，絕對不能不提到 Nike Dunk 與延伸系列 SB Dunk 的強大影響了，從去年底的 Off-White 聯名開始，這股復古大勢彷彿如星火燎原般，快速席捲潮流圈，讓老潮人們回顧過往 SB Dunk 的黃金年代，而在 2020 年釋出各式聯名版本與繽紛配色後，眼看即將邁入年底尾聲，繼傳出要開放 Nike Dunk Low 的 ID 選項後，現在 Nike 又搶先預告 2021 年將會繼續延續這股風潮，一次推出三款特殊 Nike Dunk Low，滿足各式鞋迷們的胃口。
近期曝光的全新版本 Nike Dunk Low 可說是集所有經典版本於一身，有點類似今年販售過的巴西、白紅與藍橘的 NCAA 系列，過去屬於大學籃球鞋款的 Nike Dunk，自然也會有許多代表各校簡約色彩的配色，本次推出的有 Jordan 系列人氣極高的北卡藍、百搭黑白與跟 Off-White 聯名相似的灰紅，每一款都帶有獨特意義，再加上經典好看的 Dunk 輪廓，這不讓人想包色都很難呀~
據國外釋出的情報顯示，Nike Dunk Low 北卡藍將於 2021 年 1 月 7 日正式登場，其餘兩款則是會在 14 日販售，後續如有任何消息更新，我們會第一手報導，還請有興趣的朋友們不要錯過了。
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