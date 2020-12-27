提前體驗「到手的感覺」 Tom Sachs x NIKE MARS YARD 2.5

2020 年如同以往，聯名款依舊是週週都有新消息，像是 OFF-White、Peaceminusone、sacai 等，不過在這麼多選項之中，有款至今天為止仍是沒消沒息－Tom Sachs x Nike Mars Yard 2.5。

剛推出時從 GD 上腳加持般的明星熱度就不細說了，筆者亦曾也有為潮流用家們解析 Tom Sachs 個人的藝術領域。經過攏長的時間等待後，大家覬覦已久的 Tom Sachs x Nike Mars Yard 2.5 終於迎來正面訊息，Tom Sachs 也早於 Instagram 上傳有關此款聯名的「測試細節」，可以看見本人與團隊成員穿著 Mars Yard 2.5 進行一系列室內外的檢測進行實驗，不僅讓各位親眼感受穿著時的感觸，更給出了抽選這雙聯乘款的方法。

只要 Sneakerhead 於 12 月 31 日前，在自己的 Instagram 頁面貼出 1 分鐘的影片，解釋自己為何想要 Mars Yard 2.5，再 Tag @tomsachs 加上 #nikecraftweartester 標籤，就有機會被選中「入手」。特別的是，這次提前擁懷的機會，將會包含 Tom Sachs 團隊測試過的或是隨機發放的款式，所以便是意味著或非是「全新款」，目的僅是要讓你提前體驗「到手的感覺」。但必需留意的是，有幸成為幸運兒的朋友，事後還要把 Tom Sachs x Nike Mars Yard 2.5 寄回去，如果你藏有私心打算不歸還，將會面臨法律責任。本次抽選活動面向全球粉絲，身在台灣的你也能參予，感興趣的朋友不妨碰碰運氣吧，因為這有可能是你唯一能炫耀的機會了。