古典浪漫美學 GUCCI X THE NORTH FACE 聯名款
從早些時間曝光之後，義大利奢侈時裝屋 GUCCI 終於公開與 The North Face 的全新聯名系列，一時間成為覬覦已久的潮流用家們探討的對象。
此次合作是由 GUCCI 創意總監 Alessandro Michele 親自操刀，從 Lookbook 造型錄釋出的視覺影像以及服裝印花，從 T-Shirt、羽絨服、短夾克、馬甲、運動衫，到推出帳篷、睡袋等戶外機能單品，足以能感受到其人坐擁大位的審美見解－古典浪漫美學。
閱覽過之後， GUCCI x The North Face 亦確定率先於中國率先登場，如今點覽 GUCCI 中國官網和 WeChat 也開啟了抽籤信息，感興趣的朋友現已可前往碰碰運氣。
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