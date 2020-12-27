告別Nike！Jerry Lorenzo主理品牌FOG 與ADIDAS成長期合作夥伴

聖誕節又是 2020 年末前夕，球鞋圈居然於台灣深夜傳出超強震撼彈！美國知名街頭品牌 Fear Of God 主理人 Jerry Lorenzo，在台灣時間 22 日晚間，突然於個人 IG 曝光重磅消息，表示將告別已經合作許久的 Nike，並轉投 adidas 的懷抱。據悉雙方目前已經建立長期的合作關係，也意味著深受許多鞋迷喜愛的 Fear Of God x Nike 鞋款，即將在 2020 年成為絕響。

過去於潮流圈、時尚圈奠定崇高地位的 Fear Of God，在與 Nike 合作推出如 Nike Air Fear of God 等膾炙人口的聯名鞋款後，其聲勢繼續突破天際，而旗下系列 Essentials 攜手 Converse 的合作，更是讓許多粉絲著迷不已，優秀的材質、高質感的外觀、百搭的外型都是他們聯名的特點。

據 Jerry Lorenzo 表示，未來將和 adidas 繼續聚焦在著重籃球性能的生活類產品，他說道：「從本質上來說，這是一個空前的決定，我們將無視傳統定義。共同的願景是表達兩個品牌的信念與塑造體育和文化的核心，真正地擴大我們細微的力量，永遠改變高性能籃球產業。adidas 與 Fear Of God 在籃球場上和場外共享著籃球未來的夢想，我們期待通過一種在未來幾年內將展現在我們面前的新模式來改變籃球行業的面貌。」

目前 Fear Of God x adidas 只釋出少許 Fear Of God Athletics 全新系列的資訊，想知道更多消息，還請有興趣的朋友務必鎖定 COOL 的後續報導。