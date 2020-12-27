快訊

疫調足跡蓋牌？疫調人員：有名人、酒店等關鍵字未公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

告別Nike！Jerry Lorenzo主理品牌FOG 與ADIDAS成長期合作夥伴

聯合新聞網 / COOL流行酷報

聖誕節又是 2020 年末前夕，球鞋圈居然於台灣深夜傳出超強震撼彈！美國知名街頭品牌 Fear Of God 主理人 Jerry Lorenzo，在台灣時間 22 日晚間，突然於個人 IG 曝光重磅消息，表示將告別已經合作許久的 Nike，並轉投 adidas 的懷抱。據悉雙方目前已經建立長期的合作關係，也意味著深受許多鞋迷喜愛的 Fear Of God x Nike 鞋款，即將在 2020 年成為絕響。

過去於潮流圈、時尚圈奠定崇高地位的 Fear Of God，在與 Nike 合作推出如 Nike Air Fear of God 等膾炙人口的聯名鞋款後，其聲勢繼續突破天際，而旗下系列 Essentials 攜手 Converse 的合作，更是讓許多粉絲著迷不已，優秀的材質、高質感的外觀、百搭的外型都是他們聯名的特點。

據 Jerry Lorenzo 表示，未來將和 adidas 繼續聚焦在著重籃球性能的生活類產品，他說道：「從本質上來說，這是一個空前的決定，我們將無視傳統定義。共同的願景是表達兩個品牌的信念與塑造體育和文化的核心，真正地擴大我們細微的力量，永遠改變高性能籃球產業。adidas 與 Fear Of God 在籃球場上和場外共享著籃球未來的夢想，我們期待通過一種在未來幾年內將展現在我們面前的新模式來改變籃球行業的面貌。」

目前 Fear Of God x adidas 只釋出少許 Fear Of God Athletics 全新系列的資訊，想知道更多消息，還請有興趣的朋友務必鎖定 COOL 的後續報導。

延伸閱讀

球后小威廉絲、潮牌Fear Of God接連和Nike分手

顛覆傳統印象！adidas Originals、UNDER ARMOUR打造最潮戰靴

2020台北馬全馬 Top 100 跑鞋統計

23歲籃球隊長與女友遇車禍雙亡 虎科大：震驚不捨

相關新聞

提前體驗「到手的感覺」 Tom Sachs x NIKE MARS YARD 2.5

2020 年如同以往，聯名款依舊是週週都有新消息，像是 OFF-White、Peaceminusone、sacai 等，不過在這麼多選項之中，有款至今天為止仍是沒消沒息－Tom Sachs x Nike Mars Yard 2.5

古典浪漫美學 GUCCI X THE NORTH FACE 聯名款

義大利奢侈時裝屋 GUCCI 終於公開與 The North Face 的全新聯名系列，一時間成為覬覦已久的潮流用家們探討的對象。此次合作是由 GUCCI 創意總監 Alessandro Michele 親自操刀，從 Lookbook 造型錄釋出的視覺影像以及服裝印花，從 T-Shirt、羽絨服、短夾克、馬甲、運動衫，到推出帳篷、睡袋等戶外機能單品

告別Nike！Jerry Lorenzo主理品牌FOG 與ADIDAS成長期合作夥伴

球鞋圈居然於台灣深夜傳出超強震撼彈！美國知名街頭品牌 Fear Of God 主理人 Jerry Lorenzo，在台灣時間 22 日晚間，突然於個人 IG 曝光重磅消息，表示將告別已經合作許久的 Nike，並轉投 adidas 的懷抱。

Apple將推出「消光黑」配色

外媒揭露，Apple 也正有意為旗下 iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook 產品申請前所未見的「真・消光黑」專利，消息一出果粉紛紛表示相當期待

搶不到 Stussy x Nike 換搶這雙！

經由 Travis Scott 上腳與幾波操作後，今年 Stussy x Nike 幾乎於球鞋圈「獨占鰲頭」，比如 Air Zoom Spiridon Caged 2 與剛發售的 Air Force 1 都獲得不錯好評。建立在這份成功，Nike 事實上也很快意識到供給不平衡的狀況，稍早便曝光一雙似 Stussy x Nike 聯名版本的 Air Max 95 PRM Grain

周末潮級宅／《英雄聯盟：激鬥峽谷》急速點評

作為多年只靠一款遊戲過活的開發商 Riot Games 來說，今年更是他們再次變革遊戲界的一年，前陣子才以《符文大地傳說》及《特戰英豪》成功擴展領域，如今眾人期望多時手遊版「英雄聯盟」－《英雄聯盟：激鬥峽谷》如今也於台灣地區開放公測

藤原浩 x sacai 販售日期公開！

本回除可見帶有「Fragments love sacai」與「Approved Bootleg」字樣寓意的 sacai x Fragment Design x John Smedley 之外，更將美式橄欖球運動的服飾脈絡予以結合

震撼！石頭島 STONE ISLAND 被收購確定「集團化」

稍早義大利頂級戶外品牌 Moncler 指出，已撥額高達 $11,6 億歐元的價碼完成收購 Stone Island 的程序，正進一步擴寬高級時裝與街頭兩者的控制地位

聯手打造全新運動美學！PRADA X ADIDAS 全新聯名鞋款細節一覽

去年知名精品品牌跨足球鞋市場，於全球時尚圈掀起火熱討論熱潮的 PRADA X adidas 聯名，繼上回以經典的 Superstar 鞋型為主軸的企劃後，很快又在今年釋出全新力作。

《進擊的巨人：最終季》台灣正式解禁 將與漫畫同步畫下壯烈句點！

台灣代理商木棉花也終於於前日正式宣布，《進擊的巨人：最終季》將於台灣時間的 12 月 7 日上午 8 點解禁，讓當年為這部動畫獻出心臟的粉絲瞬間燃盡熱血

《酷達人生死鬥》全台首創「恐怖箱」猜鞋戰！彭尊輸了要退出 YT 界？！

COOL 全新影音 PK 實境秀節目-《酷達人生死鬥》首集帶來全台首創「恐怖箱」猜鞋戰！邀請 COOL 編 Eddy、球鞋 Youtuber 小馬以及籃球 Youtuber 彭尊來進行一場「看不到」的猜鞋戰！

無限列車篇的最強之鬼！ 上弦之三「猗窩座」GK 模型邪氣登場

《鬼滅之刃》在動畫化後人氣瞬間爆紅，在如此強大的人氣支持下，善於製作動漫題材的模型廠商 Princekin Studio 也再次推出新作，主角便是《鬼滅之刃：無限列車篇》中令不少人恨的牙癢癢的上弦鬼月之三－「猗窩座」

熱門新聞

古典浪漫美學 GUCCI X THE NORTH FACE 聯名款

告別Nike！Jerry Lorenzo主理品牌FOG 與ADIDAS成長期合作夥伴

提前體驗「到手的感覺」 Tom Sachs x NIKE MARS YARD 2.5

恬靜雅緻都會綠洲 輕奢時尚氛圍牛排餐館

禾聯碩2021年新產品發表會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。