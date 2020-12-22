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Apple將推出「消光黑」配色

聯合新聞網 / COOL流行酷報

雖然色彩權威 Pantone 每年總會公開引領全球流行的代表色，但在紅橙黃綠藍靛紫豐富的色系中，「黑色」卻是街頭時尚圈最經典不敗的，不少潮流人都對「黑色」有著一定的偏愛，而稍早外媒揭露，Apple 也正有意為旗下 iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook 產品申請前所未見的「真・消光黑」專利，消息一出果粉紛紛表示相當期待。

這項名為「ANODIZED PART HAVING A MATTE BLACK APPEARANCE（經過陽極氧化處理的消光黑外觀）」專利，目前蘋果已向美國專利、商標局提交申請。 Apple 表示，目前市面上多數商業產品所謂的黑色，實際上並不是真正的黑，而是深灰或藍色，而公司打算利用「陽極氧化層」能吸收可見光的特性，讓金屬、合金、鋁、鈦和鋼等產品的表面呈現消光黑色，就像是目前已知最暗物質之一的「Vantablack」，最多可吸收 99.965% 的光。

當然和所有 Apple 過去申請的專利一樣，並不代表這些瘋狂的構想會真的如願量產，但就問大家一句，消光黑 AirPods 你買單嗎？

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