搶不到 Stussy x Nike 換搶這雙！

經由 Travis Scott 上腳與幾波操作後，今年 Stussy x Nike 幾乎於球鞋圈「獨占鰲頭」，比如 Air Zoom Spiridon Caged 2 與剛發售的 Air Force 1 都獲得不錯好評。

建立在這份成功，Nike 事實上也很快意識到供給不平衡的狀況，稍早便曝光一雙似 Stussy x Nike 聯名版本的 Air Max 95 PRM Grain。整體輪廓維持經典樣貌，鞋面再注入翻毛料以及先回聯乘款的棉麻和網眼質料繼續強調復古氛圍，特別的是，鞋帶固定系統與後跟在這回用上了像將材質染色前的效果，似正向我們展示其鞋款可塑性。相信承載著熱度，這款會成為接下來 Sneakerhead 探討指標。感興趣的朋友，這雙 Nike Air Max 95 PRM Grain 預計於 2021 年春季發售，售價為 $180 美元。