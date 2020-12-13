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周末潮級宅／《英雄聯盟：激鬥峽谷》急速點評

聯合新聞網 / COOL流行酷報

自《英雄聯盟》這款為電競而生的遊戲推出後，遊戲界的生態自此發生前所未有的版圖變動，而作為多年只靠一款遊戲過活的開發商 Riot Games 來說，今年更是他們再次變革遊戲界的一年，前陣子才以《符文大地傳說》及《特戰英豪》成功擴展領域，如今眾人期望多時手遊版「英雄聯盟」－《英雄聯盟：激鬥峽谷》如今也於台灣地區開放公測，今天就由小編來快速點評一下這款期待已久的作品，順便推薦幾隻適合大家的好英雄吧。

原汁不原味的升級

《英雄聯盟》會如此熱門除了因為其優秀的競技體驗外，對於人物的個性及背後的故事塑造也是一流，《英雄聯盟：激鬥峽谷》本次也將這些活躍於 PC 平台的英雄們傳送至手機平台，靠著這波「原汁」讓手遊版一開始便搶佔了超海量的固有玩家。至於「不原味」的部分則是手遊版本必須做出的改變，目前遊戲中可選擇的英雄為 47 隻，其中不少英雄的技能都與 PC 版本有所不同，如李星的（W） 鐵璧金身變成直接位移，玩家只需要點擊想順移的位置便能直接施放，簡化了不少操作的難度，而艾希的（R）魔法水晶箭射出後更能透過搖桿控制方向，諸多改動也讓《英雄聯盟：激鬥峽谷》更加適合手機遊玩，畢竟原版的許多角色確實不太適合用手機的操作模式遊玩，這項改動基本上是相當值得讚許的。

而在遊戲地圖上《英雄聯盟：激鬥峽谷》也做出了不少改動，為了讓遊戲節奏更快速更符合手機玩家，設計團隊首先移除了主堡前雙塔以及水晶兵營，並為確保手機的操作方式一致，玩家的視野將一律變成藍方的視野（左下攻往右上），因此玩家在出門前可得以飛龍或巴龍出現的位置判斷該走哪一路喔。

遊戲介面超越原版

《英雄聯盟：激鬥峽谷》在遊戲選單的介面上可說是做出連 PC 版玩家都讚嘆不已的升級，首先在選擇角色時畫面便會出現該角色的 3D 模組，玩家如果選擇造型模組也會同部做出變化，在瀏覽造型時更為所有造型添加了全新的 3D 模組動畫，讓各位曾被美術圖欺騙的玩家終於能夠在交易前先看個仔細啦。

當然看不慣 3D 模組的玩家依然能夠選擇 2D 的美術圖，不過不得不說 Riot 真的非常偏心，因為手遊版竟連美術圖都更新為動圖的方式，更有許多美術圖都做出了手遊版限定的美術更新，也讓玩家在首次體驗便能感受到比原版更加強烈的視覺享受。

滑順手感與細節操作

終於進到了最重要的遊戲環節，首先遊戲最基本操作是透過透過左邊的搖桿以及右邊的指令鍵組成，使用左手搖桿控制人物的移動，指令鍵則能夠施放技能或是進行普通攻擊，對於 MOBA 遊戲的新手玩家來說，搖桿操作比起滑鼠操作絕對是簡單許多，且這項改動也讓小編的走 A 變得更加流暢，終於連我也能當走 A 怪啦。

除了技能指令外《英雄聯盟：激鬥峽谷》也為高階玩家準備了一些特殊按鍵，如玩家如果只想攻擊特定目標而不是最近敵人的話，只要常壓普通攻擊並挪移方向到該對象身上即可完成，遊戲中也有「優先攻擊防禦塔」及「優先攻擊士兵」的指令，讓玩家在塔殺或是吃兵時能夠做出更精準的指令，要實現職業選手在 PC 版的操作絕對是有機會的。

對於手機遊戲來說最困難的絕對就是「瞄準」，也因此在指向技的部分《英雄聯盟：激鬥峽谷》也做出了相當程度的改善，玩家依然可以長按技能並瞄準對手，但當玩家鎖定敵人時只要直接點一下指向技能，英雄便會自動朝對手所在位置施放技能，目前實測命中率更是出乎意料的高，玩家在英雄選擇上完全不必擔心會有適應不良的問題。

新手須知及推薦英雄

在開放公測後《英雄聯盟：激鬥峽谷》也提供了不少入手英雄的方法，除了使用藍色粉末購賣英雄外，玩家的帳號等級提升也會贈送幾隻操作較為簡單的英雄，除此之外玩家也能透過任務來獲得經驗或是開啟隨機英雄的禮物，建議不論新老玩家在進到遊戲後都能先跑完新手教學，先盡量擴充自己的可玩英雄。

體驗的最後小編也來推薦幾隻私心認為較好上手的英雄給各位，首先要推薦的就是遊戲前期便能擁有的「阿璃」，在手遊版本中指向技由於更加容易命中，阿璃在操作上的難度也因此大大降低，即使是新手玩家也能輕鬆駕馭，「伊澤瑞爾」、「拉克絲」也同樣因為指向技關係降低了不少難度。另外一種則是操作較為簡單的「易大師」、「泰達米爾」、「蓋倫」、「布里茨」等英雄，由於這幾隻英雄操作本身就比較簡單，在任何玩家手裡基本上都不會發揮的太糟糕。建議新手玩家可以盡量照著這方面選擇英雄，千萬別被「犽宿」或是「劫」的帥氣外表給騙了啊！

如果想試試看英雄的技能，遊戲中也提供了練習模式給玩家使用，在練習模式中玩家可以選擇遊玩任何一隻英雄，讓你在購買英雄前能夠先適應一波，不會浪費任何一滴買英雄的錢。

整體評價

《英雄聯盟：激鬥峽谷》睽違了多年終於登場，從介面到遊戲內容都給玩家帶來一種「似曾相似卻煥然一新」的感覺，移植到手機平台上的手感出乎意料的優秀，但要達到 PC 版本的操作內容的話，玩家可能還是需要一些時間來適應，受惠於極大量的新手玩家進入，《英雄聯盟：激鬥峽谷》的遊戲難度明顯比原版來得簡單很多（因為大家都一樣菜），老手玩家除非是遇上非常不熟悉遊戲的隊友，不然應該都能以懸殊差距擊敗對手。總而言之《英雄聯盟：激鬥峽谷》並非一款有著太多原創內容的遊戲，但卻相當完美的將《英雄聯盟》的遊戲內容移植上了手機平台，新手玩家也能在初期與廣大玩家一同邁向強者的道路，喜歡 MOBA 或曾經想試試看 MOBA 的玩家絕對值得一試。

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