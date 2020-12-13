藤原浩 x sacai 販售日期公開！

早前筆者於「潮流社論」解析過 sacai x Fragment Design x John Smedley 三方聯名重點，緊接著包括這項合作的 sacai x Fragment Design 全新聯乘系列終於迎來完整發布。

本回除可見帶有「Fragments love sacai」與「Approved Bootleg」字樣寓意的 sacai x Fragment Design x John Smedley 之外，更將美式橄欖球運動的服飾脈絡予以結合推出了短袖 T-Shirt 和薄長 T-Shirt，以及帽、襪、包款等適切日常周間的單品。而每項著裝的設計符碼亦均比造前述所提幫助系列完成統一性，於色調方面亦因應季度以黑、深藍、灰、墨綠、澄色調釋出較偏溫柔冷感的視覺。感興趣的朋友，該系列於 12 月 9 日同時登陸 sacai 線上店鋪與中國 Pop-Up 限定門店 Nihao / Hello sacai 進行發售。