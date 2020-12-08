震撼！石頭島 STONE ISLAND 被收購確定「集團化」

稍早義大利頂級戶外品牌 Moncler 指出，已撥額高達 $11,6 億歐元的價碼完成收購 Stone Island 的程序，正進一步擴寬高級時裝與街頭兩者的控制地位。

流行用戶們可能聽聞這信息亦被震撼，Stone Island 做為潮流穿搭客們的身分象徵，應也大致熟悉那「羅盤」標誌和 CP Company 原本均在 Carlo Rivetti 手握之中。想不到這位幕後領導出任 50% 股權給 Moncler，而 Moncler 亦看準其發展性與號召力收購股份，希望完全收購 Stone Island。同時 Carlo Rivetti 亦提到他與該品牌的成員全都會留任 Stone Island，並會在 Moncler 的數據幫助下，使 Stone Island 的視野更具有國際頂流水準。眼見品牌們紛紛走向「集團化」，這裡先不揣測品牌未來動向，這商業決策你認為他們還酷嗎？