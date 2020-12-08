震撼！石頭島 STONE ISLAND 被收購確定「集團化」
稍早義大利頂級戶外品牌 Moncler 指出，已撥額高達 $11,6 億歐元的價碼完成收購 Stone Island 的程序，正進一步擴寬高級時裝與街頭兩者的控制地位。
流行用戶們可能聽聞這信息亦被震撼，Stone Island 做為潮流穿搭客們的身分象徵，應也大致熟悉那「羅盤」標誌和 CP Company 原本均在 Carlo Rivetti 手握之中。想不到這位幕後領導出任 50% 股權給 Moncler，而 Moncler 亦看準其發展性與號召力收購股份，希望完全收購 Stone Island。同時 Carlo Rivetti 亦提到他與該品牌的成員全都會留任 Stone Island，並會在 Moncler 的數據幫助下，使 Stone Island 的視野更具有國際頂流水準。眼見品牌們紛紛走向「集團化」，這裡先不揣測品牌未來動向，這商業決策你認為他們還酷嗎？
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言