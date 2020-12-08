聯手打造全新運動美學！PRADA X ADIDAS 全新聯名鞋款細節一覽

去年知名精品品牌跨足球鞋市場，於全球時尚圈掀起火熱討論熱潮的 PRADA X adidas 聯名，繼上回以經典的 Superstar 鞋型為主軸的企劃後，很快又在今年釋出全新力作。這次改變過去以潮流角度為出發點，反選擇將運動機能與時尚設計相互結合，雙方短時間再度攜手，又於球鞋圈中碰撞出全新火花，光諜照一釋出時，就勾起不少鞋迷期待的心。

相信大家應該先前都有在像是 Sean Wotherspoon 等知名的潮流人士的社群看過此款 PRADA X adidas 全新聯名的諜照圖，上回像是 PRADA 將靈魂注入於 adidas 的鞋款中；而這次換 adidas 將自身對運動鞋款的知識以及潮流美學賦予在 PRADA 身上，打造出具有前衛創新思維的 A+P LUNA ROSSA 21 鞋款。

本次 PRADA X adidas A+P LUNA ROSSA 21 的誕生都要追朔於歷史悠久的運動賽事- 美洲盃帆船賽(the America’s Cup)，因為 PRADA 與 adidas 恰好都是這場賽事的贊助者之一，秉持著對這項運動的支持，這波聯名新作專為帆船運動量身打造，以全新AC75 Luna Rossa 帆船為設計靈感，同時融合 PRADA 和adidas過去的經典鞋款剪裁，讚頌雙方對於追求運動卓越表現的品牌傳承。

實鞋一覽

本次 PRADA X adidas A+P LUNA ROSSA 21 最引人注意的莫過於後跟的紅色線條，因此在外盒包裝上就延續了這一設計。具有非凡質感的黑色鞋盒上印有相同的配色印記與 adidas LOGO。

打開鞋盒後，則會看到一個黑色防塵包，根本就是高級精品才會有的配置呀～呼應鞋盒與鞋子元素的防塵包採用防撕裂布的材質製成，且上頭輔以按壓扣的設計，整體拿起來相當方便、輕巧，不管是裝著球鞋或者是日常拿來裝其餘東西都十分合適。

終於來到最重要的實鞋部分！PRADA X adidas A+P LUNA ROSSA 21 今回特別強調了高性能質料回收製成的 PRIMEGREEN 材質鞋面，因為環保永續是 PRADA 與 adidas 這兩大品牌近年來努力的最大目標，所以這次聯乘當然也不能遺忘這核心精神。

因為 A+P LUNA ROSSA 21 是以帆船運動為出發點設計的運動鞋，講求的當然就是疏水性、透氣性以及抓地力的部分，透明的PRIMEGREEN 加上疏水性 E-TPU 材質輔助，提供更強的彈力、透氣性與絕佳防水功能。而中底則是運用 adidas 引以為傲的 BOOST 中底，帶來極強的緩震腳感，另外符合人體工學的 EVA 鞋舌加上特製鞋帶系統，不僅能讓穿著者在短時間達到最包覆的鬆緊度，還能穩穩貼合腳背，強化在帆船運動上的表現能力。

PRADA X adidas A+P LUNA ROSSA 21 可不只是雙性能極佳的帆船運動鞋，其優美的輪廓與流線型線條更彰顯了 PRADA X adidas 獨到的特殊美學，相信即使是日常穿著也能帶來與眾不同的視覺感受！此鞋款將於 2020 年 12 月 9 日於 adidas 官方購物網、台北101 PRADA 門市進行販售，售價為 $19,000 元台幣，有興趣的朋友們請務必筆記起來！