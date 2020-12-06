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《進擊的巨人：最終季》台灣正式解禁 將與漫畫同步畫下壯烈句點！
由諫山創老師所創作的《進擊的巨人》於 2013 年動畫化後便一砲而紅，當年人氣可說是碾壓了整個業界的作品，雖然後續第二、第三季的熱潮略為趨緩，但它依然是許多動畫迷引頸期盼的偉大作品。而台灣代理商木棉花也終於於前日正式宣布，《進擊的巨人：最終季》將於台灣時間的 12 月 7 日上午 8 點解禁，讓當年為這部動畫獻出心臟的粉絲瞬間燃盡熱血。
第三季的最後劇情出現了極大轉折，原來帕拉迪島並非這世界上僅存的人類，而是身背巨人血統的艾爾迪亞人，《進擊的巨人：最終季》不但將揭曉艾連等人對這世界的最終回應，究竟是進攻世界抑或是接受殘酷現實？動畫的表現相當令人期待。解禁消息公布後木棉花也解釋了本次為何以「解禁」一詞來公布動畫，原來本次木棉花並沒有限制各平台的上映時間，平台僅需遵守 12 月 7 日上午 8 點的解禁規則即可，各平台的影片上架時間則依平台自己調整。
當年那部爆紅神作如今也迎來最終季的到來，各位當年獻出熱血的新兵怎麼能錯過這部現象級作品呢。
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