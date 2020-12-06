《酷達人生死鬥》全台首創「恐怖箱」猜鞋戰！彭尊輸了要退出 YT 界？！

COOL 全新影音 PK 實境秀節目-《酷達人生死鬥》首集帶來全台首創「恐怖箱」猜鞋戰！邀請 COOL 編 Eddy、球鞋 Youtuber 小馬以及籃球 Youtuber 彭尊來進行一場「看不到」的猜鞋戰，三位參賽者要在特製的球鞋恐怖箱中，在 10 秒內只憑著觸覺來猜出究竟是哪雙籃球鞋款，猜對一題獲得一分，答錯則不扣分也不加分，猜完十題最後一名者則需接受精心準備的恐怖懲罰。

在賽前的嗆聲當中，彭尊率先開炮，表示請他來還找其他參賽者幹嘛，小馬則立即反嗆，認為彭尊如果沒拿到第一名實在不應該，必須退出 YT 界，看到另外兩位對手如此鬥志昂揚，我們 Eddy 相較起來收斂許多，以當機反應結束這回合 XD。

雖然對於三位參賽者來說，球鞋是平常最熟悉不過的物品，但是要光用摸得還是十分困難，據說他們在家都有嘗試過，想當然結果慘不忍睹。幸好主持人非常佛心，絕對不是怕他們猜不出來 XD，而是想讓他們能多多體驗這遊戲，因此適當提供部分線索，加上他們對於球鞋的知識與敏感度，終於克服看不到的困難，順利猜出鞋款。

上半集中，球鞋 Youtuber 小馬以近乎通靈的氣勢答對數題，連 New Balance 的 The Kawhi 都能順利猜出，而 Eddy 以及彭尊則陷入苦戰，究竟最終結果鹿死誰手呢？趕緊點擊下方影片觀看超爆笑的《酷達人生死鬥》之「恐怖箱」猜鞋戰吧！