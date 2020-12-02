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無限列車篇的最強之鬼！ 上弦之三「猗窩座」GK 模型邪氣登場

聯合新聞網 / COOL流行酷報

《鬼滅之刃》在動畫化後人氣瞬間爆紅，挾帶著強大的氣勢，今年 10 月底的劇場版《鬼滅之刃：無限列車篇》更是再度刷新日本票房紀錄，再度成為台灣網友心中最熱門的動漫作品。在如此強大的人氣支持下，善於製作動漫題材的模型廠商 Princekin Studio 也再次推出新作，主角便是《鬼滅之刃：無限列車篇》中令不少人恨的牙癢癢的上弦鬼月之三－「猗窩座」，其宛如電影中強大的殺氣與邪氣絕對是鬼滅粉絲必須收藏的優秀作品。

隸屬於上弦鬼月之三的超強之鬼－「猗窩座」是位標準的武鬥派，在原作中每每與強者較勁都會慫恿對方成為鬼，藉著鬼化的永生完成他夢寐以求的武之極致。這次 Princekin Studio 推出的這尊猗窩座 GK 可說是誠意滿滿，只見全身刺滿罪人印記的猗窩座蹲於石堆之上，即使右手中傷卻依然表現出游刃有餘的表情，將與大哥決戰的傲慢完全展現了出來，左手手中緊抓著大哥的鬼殺隊披風更再度令所有人想起大哥的勇猛，對比下更凸顯了猗窩座的強大與無情。

除了模型本身的精緻設計外，本尊 GK 地台上也做出了許多忠於原作的巧妙設計，如猗窩座背後的冰霜結晶，便是他最強大的血鬼術「破壞殺．羅針」，通透的結晶中清楚刻劃了十個方位的漢字，蹲坐的石台更因「術式展開」而被鬥氣沖破，將這位劇場版中出現的最大強敵描寫的淋漓盡致。

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