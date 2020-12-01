索尼宣布年底前將再迎來「PS5」 第二波全面補貨 ！

索尼互動娛樂旗下最新遊戲主機「PS5」前陣子已正式於全球上市，主機性能的強大與誇張的人氣也造成「一機難求」的情況，各大銷售通路的貨幾乎都在開賣瞬間「被秒殺」，如此空前絕後的搶購熱潮也引起了部分玩家的抗議，抱怨索尼這次提供的首發貨量實在太過於稀少，導致許多黃牛的炒賣現象發生。上周索尼也終於對玩家最渴望得知的補貨問題做出解答，並承諾將於今年年底前再次補貨，讓各位玩家都有機會拿著主機過新年。

25 日 PlayStation 於官方推特上釋出推文，除了感謝玩家這次對 PS5 主機的熱愛完全超過預期外，更直接宣布「目前大家對 PS5 的需求是空前絕後的，因此我們想確認更多的 PS5 庫存將在今年年底前進入零售商，請與您當地的零售商保持聯繫。」，終於對補貨釋出明確日期也代表著第二批 PS5 已經進行到趕工階段，如順利的話這批主機也即有可能會趕上歐美相當重要的「聖誕檔期」，至於亞洲地區目前則並未出現太多再發貨資訊，還沒入手主機的玩家請密切關注後續相關報導。