聖誕禮物就選它！STUSSY X NIKE AIR FORCE 1 販售日曝光 帥氣黑魂、百搭奶茶同步登場

每年都令人興奮不已的十二月終於要到來啦～除了象徵將迎來全新開始外，也有不少噴錢好鞋伴隨著聖誕節檔期一併推出，而在上回我們所整理的「2020 球鞋推薦最終章！十二月份「爆款」球鞋販售清單」中，就率先為大家揭露了下月會登場的球鞋名單，包括像是第二波 sacai、Stussy 聯名與固定班底 11 代大魔王都據傳會於十二月販售，讓不少鞋迷相當期待，摩拳擦掌等待販發售日期的到來。

其中今年擠身為人氣聯乘組合的 Stussy，因為男神朴敘俊的火熱人氣，順勢帶起了復古鞋款 Spiridon Cage 2 的炫風。今回選用 Nike 旗下經典的 Air Force 1，並且與前幾次作品一樣，同樣推出了兩種以上的配色版本，從曝光的黑魂與奶茶色諜照可以看到，整體鞋身以編織技法打造而成，側邊的 Swoosh Logo 則是用刺繡方法呈現，讓整雙鞋散發出不同一般 AF1 的頂尖質感，此外後跟點綴上的特製金屬標誌，加上鞋舌上的 Stussy 文字彰顯聯名身份，獨特的細節與精湛的製鞋工藝相互結合，屆時販售勢必又會帶來搶購熱潮。

近期爆料帳號＠resell.heaven終於為我們帶來了此雙鞋款的最新情報，據悉 Stussy x Nike Air Force 1 將於 12 月 11 日時正式登場，但官方目前還未正式宣布，後續如有相關消息我們會第一手更新，還請有興趣的朋友繼續關注 COOL 的後續報導。