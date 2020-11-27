《鬼滅》上弦之六「墮姬與妓夫太郎」GK模型釋出 邪氣滿點

《鬼滅之刃》在動畫化後人氣瞬間爆紅，挾帶著強大的氣勢，今年 10 月底的劇場版《鬼滅之刃：無限列車篇》更是再度刷新日本票房紀錄，再度成為台灣網友心中最熱門的動漫作品。在如此強大的人氣支持下，善於製作動漫題材的模型廠商 Magic Cube 也再次推出新作，主角便是緊接著《鬼滅之刃：無限列車篇》後登場上弦鬼月之六－「堕姬與妓夫太郎」，邪氣滿點的設計提前為動畫版的觀眾感受上弦鬼月的強大。

於原作中登場於「無限列車篇」後的「堕姬與妓夫太郎」實力無比堅強，該段劇情的精采程度完全不會輸給「無限列車篇」。而本次 Magic Cube 這尊 GK 不但做工細膩，更提前於動畫版出現前還原了這一隊實力強大的鬼月雙人組。只見身材撫媚的堕姬身披一襲鮮紅緞帶，緞帶上的纖維與刻相當細膩，搭配上異常凶狠的表情，整體散發出相當性感且危險的氣息。而面龐醜惡的妓夫太郎則完美還原了他怪異的身材，極度凹陷的腰部看起來相當詭異，揮動鐮刀發出的劍氣也同樣採用了詭譎的紫色樹酯，比起墮姬，妓夫太郎的設計看起來更加充滿邪氣。

除此之外，這尊地台的設計也別出心裁，採用了原作中的花街屋舍設計相當細緻，殘破不堪的屋簷懸吊著花街的燈籠相當還原原作的設定，燈籠內更內建了燈泡，從地台到 GK 本身的設計都實屬上乘之作。

本尊GK目前已開放訂購，售價約為 330 美金，目前預計將於 2021 年第二季到貨，喜歡鬼滅的模型迷對不能錯過！