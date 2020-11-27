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討論度比初代還低 淺談SACAI X NIKE新款聯名為何「沒很炒」？

聯合新聞網 / COOL流行酷報

不知道大家什麼時候開始關注 sacai？是在 2015 年與 Nike 合作的那次春季女裝看見的獨特觀點，還是近些日子以來的 sacai x Nike 聯名系列？但無論你從哪關注其實都無所謂，這位曾被老佛爺 Karl lagerfeld 親自點評：「最有趣的設計師之一」的背後主理人阿部千登勢（Chitose Abe），無疑是目前線下最具話題度的流行指南。

如果在這裡要從加入 Comme des Garcons 說起她的時裝轉捩點，那圍繞在 Chitose Abe 於作品上的呈現肯定是既複雜又精細，因此要細說可能會過於繁複，倒不如這回來聊近期她的聯名款比較有趣點。

讀者們有留意的話應該也會觀察到現象，繼前回的人氣基礎加上各界名人在 Instagram 紛紛 Tag，這雙讓我們等待一年在 2020 年秋冬秀場公開的 sacai x Nike Vaporwaffle，「熱度竟無開始的 LDV Waffle 大」了？

因照理來說經過上面的條件，以及長時間的「等待醞釀」和「社群諜照」的不斷曝光，會成為直面關注的主要對象，不過至 11 月 13 日販售以來儘管還是「迅速售罄」，可從 StockX 二級市場售價水平才 $10,000 – $13,000 台幣區間（初代溢價超過 300%）和眾多鞋迷評論來看，感覺實際販售後的反應並不如當初爆棚，那到底究竟是為什麼？這雙將 1983 年 Pegasus 融入近年走進大眾視野的 Vaporfly，所打造出來的「新舊結合」沒很受到大家的青睞？

誠意可能不太足？

我們從 sacai x Nike Vaporwaffle 的整體輪廓來看，事實上不用特別闡述便能窺知一二，儘管打著「全新聯名」的旗號，但實際與 LDV Waffle 差異性不大，設計思維幾乎承襲了前次合作的重點，像是側面的 Swooshes、雙鞋帶/雙鞋舌系統等，均是以「層疊」的技法做貫穿。

不過在這次的合作中，還是有值得讚許的地方，不同屬性的 Pegasus x Vaporfly 的融合，我們還是能看見阿部千登勢探索新事物的好奇心，比如說在底部模塊猶如「唐老鴨」的開口結構，便是與鞋面的設計屬性形成了強烈的視覺衝擊，既能感受到個別鞋款上的底蘊，卻又有現代化的平衡詮釋，展示出不拘泥於傳統的力道作品。

可論產品再這麼豐富，投放到市場反應還是最直接的，這樣的設計脈絡之所以沒有廣泛迴響，看起來最大原因或是落在「審美疲勞」。就誠如初段所述，「主要設計」基本延續上一次的概念製作，所以並沒有給予大眾帶來看見全新事物的「震撼感」，才會導致現在似火不火的現象。

「Hybrid」成為過去式

但也不能全歸咎於「沒誠意」，因為也得把大環境的問題給歸納進去，從 Virgil Abloh 等人先後引領開始雷厲風行之後，各家品牌也紛紛走上了解構之路，再加上幾乎每周一新品的趨勢下，人們早就習慣設計們對鞋面進行大刀闊斧的 Hybrid 設計方式。

所以這裡很快就能探討出結論，如今快速變節的口味更迭下，潮流的替換速度過快使得消費者聚焦點很快被轉移，這套用在 sacai x Nike Vaporwaffle 同為亦然，面臨到時尚面向的壽命萎縮。

可雖說如此，我們也不能全盤否定作品毫無二致，通過這兩次與運動品牌的合作，sacai 的知名度早從小眾進而躍升全球範圍，而阿部千登勢自己也隨著反應自我提升，繼續帶來凸顯設計師個性，推出令人愛不釋手的核心設計性。

就好比說 sacai 先回的 Sponge Sweat MA-1 系列，便是通過對日常服飾的自定義去思考重組，將衛衣和經典飛行外套的標誌性元素相互融合，完成全新的複數性時尚方式。

還有像 sacai 和 PORTER、Astier de Villatte、CASETiFY、A.P.C. 等品牌，打造的「假日聯乘系列」便將美學概念多元發展，可以看見雙方切割重疊布料的銳利切割面，保留為收邊布邊脫線的型態，以及將各地的文化紋料布塊縫合，試圖孕育許多意義和信息的貼花，這些都是潛藏內部的往返時間創作行為。而亦因這些多方聯乘，sacai 極富獨特的美感具體表現才從小眾之間口耳相傳，逐漸受到普羅大眾的重視。

整篇講解下來，其實最主要還是「層疊技法雷同「和「環境趨勢變遷」，讓 sacai x Nike Vaporwaffle 的討論度沒有殺遍四方，不過站在官方的角度來講，近年來 Nike 不斷與設計師品牌聯名，仍然持續為大家帶來耳目一新的全新設計，這點相信是有目共睹的，甚至因為這些「合作」，也讓眾人自發性去的認識對象品牌的獨立觀點，間接去提升個人的美學識別。

最後，雖說 sacai x Nike Vaporwaffle 缺了點誠意，但不可忽視的是鞋身強大的野性特色，還是有能力去模糊既存風格調性的存在，像是高端時尚或是街頭式樣都能呼應，搭配性都還是相當不錯的，大家沒事的話刷一刷 Instagram，會看到許多可參考的示範。

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